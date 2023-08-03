以色列、黎巴嫩邊界緊張局勢新高 以國內有軍事危機兩面夾擊

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）以色列與黎巴嫩交界「藍線」近來發生多起事件，導致以色列與黎巴嫩「真主黨」緊張局勢達到新高。然而時值以國右翼政府因推行司法改革引發後備役軍人、飛行員用拒絕服役、退役作做為抗議，這讓該國內外夾擊，雪上加霜。

衛報報導，黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）是一個由伊朗資助的反以色列武裝組織，也是黎國的主要反對派政黨。因第二次黎巴嫩戰爭以國從南黎巴嫩撤軍後，一直佔領位於敘利亞、黎巴嫩與以色列交界的「舍巴農場」（Shebaa），因此以國常與真主黨發生衝突。

以嫩邊界「藍線」位於以色列、黎巴嫩及戈蘭高地之間，2000年以色列自黎巴嫩撤兵時由聯合國劃定。今年7月，黎巴嫩邊境曾多次有戴面具、穿軍裝或舉著真主黨旗幟的男性，至少四次接近或爬上以嫩邊界屏障，一次毀壞了以國的一個監控攝影機，另一次則投擲石頭、引發火災。

而在6月，真主黨在藍線以南搭建兩個軍用帳篷，並稱所在區域為黎巴嫩領土。這個小型的挑釁行動可謂始無前例，經過外交干預，其中一頂帳篷拆除，但仍有一頂未移除，對此以色列以透過聯合國轉達移除要求。

以色列也向蓋傑爾（Ghajar）發射過一枚反坦克導彈。蓋傑爾是以色列站佔領的戈蘭高地（Golan Heights）上的阿拉維派敘利亞村莊，2000年藍線劃定後被一分為二，北半部由黎巴嫩控制，南半部歸為以色列。聯合國認定該區域屬於敘利亞土地，但美國川普政府於2019年宣布戈蘭高地屬於以色列。

今年3月跟4月也分別發生兩起嚴重事件，3月一名武裝份子越境進入以國，並在藍線以南57公里處引爆路邊炸彈導致一人受傷。這是多年來首次，目前尚不清楚是否為真主黨所為。4月黎巴嫩一側發射火箭彈作為以色列警方攻擊耶路薩冷阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）的回應。據信該行動為駐黎的巴基斯坦派所為，但幾乎可以肯定是與真主黨協調行動的。

隨著藍線上事發頻仍，所需的警戒級別也跟著提升。負責巡邏藍線的聯合國維和特派團、駐黎巴嫩臨時部隊表示局勢「極其敏感」，敦促各方「停止任何可能導致局勢升級的行動。」

以色列內部軍事危機 真主黨逮到機遇

報導指出，真主黨近來似乎在嘗試新的戰術，來試探以色列的決心，這種邊緣政策雖有先例，但邊境小規模衝突日益頻仍，增加了誤判與升級的可能性。

卡內基中東中心（Carnegie Middle East Centre）高級研究員阿里（Carnegie Middle East Centre）表示，雙幫都不希望重新爆發全面戰爭，但與此同時，背景已發生變化。

阿里指出，以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在全面衝突問題上歷來謹慎，但真主黨與巴勒斯坦各派之間的協調比以前更佳，「美國政府對以色列當前政府保持警惕，而伊朗也不再如川普時期那樣處於守勢。」他指的川普對伊朗實施「極限施壓」政策。

真主黨秘書長納斯魯拉（Hassan Nasrallah）表示，真主黨近來的活動，是對以色列在蓋傑爾行動的回應。以色列國防軍與警察在沒有通知或解釋的情況下撤出該村，此後講阿拉伯語的以色列公民就在村莊周圍修建圍欄。這也意味著哈斯巴尼河（Hasbani River）已成為實際的邊界，而非正式的藍線。黎巴嫩先前控制的半個蓋傑爾落入以色列的掌握之中。

報導指出，以國軍方情報認為，真主黨及其伊朗盟友將以色列的政治危機視為「歷史性機遇」。以色列國防軍參謀長對納坦雅胡表示，納斯魯拉不會給以色列政府機會，透過關注外部威脅來轉移對內部困境的注意力，而是樂於坐視以色列流血。

以色列自去（2022）年11月由史上最右翼政府上台，並於近期推行司法改革，引爆內部大規模抗議示威，後備役軍人更拒絕服役來表達抗議。而破萬名以色列國防軍飛行員更表示，若當局持續推動新法，將要求退役，這讓以色列內外夾擊，雪上加霜。