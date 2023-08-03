更新時間: 2023-08-03 17:02

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）颱風卡努來襲，一輛台電外包工程車今(3) 日中午疑因山區土石溼滑鬆動，在桃園復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎處翻落邊坡，共有6人受傷、其中4人無生命跡象。

台電指出，台電目前正於台七線辦理鐵塔改建工程，今天確認因颱風不出工，承攬商也回報未出工，詳細情況將由總公司主管至現場持續釐清，並提供必要協助。

一輛台電外包工程車3日中午在桃園市復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎處翻落邊坡，現場多人受傷，消防局獲報馳援。（翻攝照片）中央社

中央社引述桃園大溪警方表示，台電外包工程車老闆及員工共6人，其中有4人為泰國籍，上午行駛經雪霧鬧台電工程便道、要前往台電承包工程工地時，疑似因地面濕滑、土石鬆動，在雪霧鬧產業道路3公里處不慎翻車掉落山谷。

桃園市政府消防局表示，中午12時27分獲報後前往救援，車上共有6人受傷，分別為5男1女，其中有4男無生命跡象；據了解，邊坡約有50公尺深，一行人疑似是要到山上進行電塔定期維修作業，但確切工程、詳細事故原因等，仍待調查釐清。

首次發稿: 2023-08-03 15:46

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）桃園市復興鄉從昨（2日）晚間至今(3) 日上午陸續降雨，一輛疑似台電外包工程車，中午因不明原因，在桃園市復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎處翻落邊坡，有多人受傷，狀況釐清中。

桃園市政府消防局表示，中午12時27分獲報後前往救援，目前傷患仍在山上，詳細情況待釐清；中央社報導，傷患至少有4人，其中疑似有人傷勢有生命危險。

三立新聞報導則指出，一輛台電外包工程車中午行經復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎處，滑落50米的邊坡，消防局獲報，派出38名消防員進行搶救。

據了解，工程車上共有5男1女共6人，其中4名男子已經沒有生命跡象，2人輕重傷，目前仍在搶救中。

疑天雨路滑 台電外包工程車翻落桃園復興鄉「50米邊坡」車上6人4命危2傷