西班牙水域虎鯨愛玩成性 「撞船」成了樂事 幼鯨有樣學樣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）鯨豚聰明、愛玩出了名，就是太愛玩了。西班牙海岸有一群虎鯨（又稱殺人鯨），這些年來總愛找小型帆船、漁船的麻煩，看見船就撞得不亦樂乎，科學家緩頰稱，這不是攻擊行為，純粹是「找樂子」。

BBC報導，伊比利半島南端、直布羅陀海峽水域，有一群「惡名昭彰」的虎鯨，會撞擊路過船隻，甚至成了一種傳承活動，大的做，小的依樣畫葫蘆。科學家相信，至少20頭虎鯨是從老一輩身上學到這種嬉戲行為，自2020年起，開始與船隻進行危險遊戲。

海洋保育組織CIRCE主持人Renaud de Stephanis表示，這些虎鯨特別愛玩船身的方向舵（rudder），甚至有船隻因此被玩沉。他與其他保育人士已將衛星定位器裝置於其中兩頭的鰭上，追蹤其行蹤，確認其出沒熱點。西班牙政府也透過鯨群動向與分布位置警示船員，一旦「煞星」降臨，走為上策。

不過，葡萄牙政府的看法與西班牙背道而馳。去年葡萄牙發布指引，船隻若遇虎鯨，建議熄火，維持靜止狀態。如此一來，虎鯨覺得無趣，就會自行離去。

身為苦主，法國水手Lou Lombardi分享了7月與這些調皮虎鯨的邂逅。他表示，他與其他船員眼睜睜看著五頭虎鯨，不斷頂向船隻，達80分鐘之久，直到方向舵被頂壞，船也被迫進廠維修。

他無奈道，這些鯨魚應非故意挑釁惹事，而是把方向舵當成了「玩具」，因攪動過程會冒出水花泡泡，虎鯨總愛用鼻子逗弄。他也分享，過程中看到成年虎鯨讓兩頭幼鯨模仿牠們的動作，似是一種訓練行為。

事實上，虎鯨是一種高度社交哺乳類動物，其他亞種虎鯨也曾被捕捉到有趣的行為，如玩海草、玩捕魚器具。太平洋某海域的一群虎鯨，甚至會將鮭魚屍體頂在頭上，就像戴了頂帽子，匪夷所思的舉止，很有一種惡趣味。