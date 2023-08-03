更新時間: 2023-08-03 16:13

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國家中山科學研究院屏東九鵬基地，今天(3日) 上午進行餘藥銷毀作業，不明原因燃燒釀4人受傷，其中1人全身達90%的2至3度燒燙傷，4人將全部轉送高雄國軍總醫院救治。

中山科學研究院九鵬基地3日進行餘藥銷毀作業時發生意外燃燒事件，導致4人燒燙傷，皆緊急送醫治療，4人下午全部轉送高雄國軍總醫院(上圖與下圖)。下圖可看到其中一名灰衣傷者手部、臉部包覆紗布步入醫院。 中央社

中科院新聞稿表示，今天上午10時，九鵬基地推研廠執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業，因不明原因發生燃燒。現場計有4名作業人員，身體分別受到燒燙傷，已立即送往屏東南門、基督教等醫院醫治；有關肇事原因及責任，將編組工安等相關單位，深入調查。

中央社報導，恆春旅遊醫院副院長孫武指出，1名51歲的男性，有90%的2至3度全身性燒燙傷，傷口緊急處理，喉頭水腫嚴重，預防性插管。

另外，南門醫院則接到1名41歲洪姓患者，全身多處2度燒燙傷；恆春基督教醫院接收2名患者，分別為40多歲陳姓男子，臉部、四肢及後背有50%的燒燙傷面積、40多歲潘姓男子則是耳朵有輕微燙傷。

【更新】屏東中科院九鵬基地傳閃燃意外 4人燒燙傷送醫

更新時間: 2023-08-03 12:14

首次發稿: 2023-08-03 12:00

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國家中山科學研究院九鵬基地今天(3日) 上午發生意外燃燒事件，導致4人燒燙傷，分別送往恆春旅遊醫院及恆春基督教醫院，中央社指出, 其中1人燒燙傷面積達90%，較為嚴重，均在醫院救治中。

中科院今(3)日表示， 下轄九鵬基地推研廠10時執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業， 因不明原因發生燃燒。現場計有4員作業人員， 身體分別受到30至80%燒燙傷，已立即送往屏東南門、 基督教及旅遊等醫院醫治。

中科院說明，已編組專案小組，全力協助受傷人員就醫、 家屬聯繫慰問等工作。有關肇事原因及責任， 將編組工安等相關單位，全面深入鑑定調查。

根據自由時報, 總統府發言人林聿禪表示，國防部長 (同時也是中科院董事長) 邱國正於第一時間向總統報告後，總統表達對人員傷勢至為關切，並指示全力協助救治事宜，務必給予最完善的醫療照顧。此外，總統也指示儘速釐清肇事原因，並確保作業安全。

有媒體稍早報導稱此次事件中曾發生爆炸。另有媒體稱是因發生「閃燃」，造成大規模燃燒。

周刊王指出，其中2人傷勢嚴重，分別有全身85%、50%的燒燙傷，所幸意識清楚，目前分送往恆春醫院、基督教醫院搶救中。

初步了解事故發生在今上午進行餘料銷毀時，突因不明原因發生燃燒，詳細事故原因還有待警方及中科院進一步釐清。

【快訊】屏東中科院九鵬基地傳爆炸意外 4人燒燙傷送醫