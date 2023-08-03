「台灣之星」員工疑涉勾結中國詐騙集團　遭NCC重罰1600萬創紀錄

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）針對台灣之星員工勾結犯罪者，轉售門號給中國詐騙集團使用，NCC決議開罰台灣之星新台幣1600萬元，台灣之星聲明表示，「深感不公」，被不肖業者利用，已超出可控範圍，將提出行政訴訟。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨(2日) 決議，對台灣之星「矽谷數位企業社」、「矽霖行銷企業社」、「楷矽行銷企業社」、「蝦扯蛋企業社」、「協義行銷企業社」、「龍谷行銷企業社」及「波希數位行銷企業社」、「龍谷數位有限公司」8家企業客戶，申辦2.4萬門門號，部分轉給中國詐騙集團使用，因未依核准營運計畫落實身分查核，違反電信管理法第37條第1項（以下簡稱電管法）規定，合計裁處罰鍰1600萬元，創下電信裁罰單一案件累積最高金額。

台灣之星2日發布聲明表示，對主管機關以未確定事實重罰「深感不公」，將會提出行政訴訟。

台灣之星表示，在疫情擴散期間，提供電商專案以滿足國內電商企業客戶申裝門號的需求，產品設計當時已為防範門號被不當使用，將語音發話及簡訊發送功能預設關閉，實已盡最大努力將電信門號被利用於電信詐欺的可能性降至最低，但最後被不肖業者利用，將門號運送至中國，這已超出台灣之星可控制範圍。

台灣之星表示，NCC於2日記者會中，不斷強調台灣之星員工與不法業者有勾串情事，但基於偵查不公開原則，台灣之星不曾接獲檢調機關通知員工涉入不法之事，台灣之星完全不知情，直至收到NCC來函才得知，目前此案檢調單位仍在調查中，只能靜待司法調查結果。

台灣之星認為，NCC以未確定事實加重處罰，有失公允，無法認同與接受，將於收到NCC正式函文後，提出行政訴訟。

根據中央社，NCC 2日表示，台灣之星的8家企業客戶申辦2.4萬個門號，其中部分轉售中國詐騙集團犯罪使用，台灣之星蔡姓員工跟犯罪者勾結，教導規避公司控管機制，加重裁處，共開罰台灣之星新台幣1600萬元，要求1個月內提改正報告，創下電信裁罰單一案件累積最高金額。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，此案源自1月31日報導指出羅男、張男與林男，以多間企業名義向電信業者申辦大量門號，並轉售給中國犯罪集團作為虛設帳戶使用，2月NCC啟動行政調查，也接到新北、高雄地方檢察署的起訴書與相關事證。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，台灣之星企業客戶矽谷數位企業社、矽霖行銷企業社、楷矽行銷企業社、蝦扯蛋企業社、協義行銷企業社、龍谷行銷企業社、波希數位行銷企業社、龍谷數位有限公司共8家，申辦2.4萬門門號，部分轉給中國詐騙集團使用，關務署資料顯示，分成47次出口SIM卡到中國。

翁柏宗表示，審酌案情，其中4家企業客戶的案件，涉及台灣之星蔡姓員工勾結羅男，利用職務熟稔門號申辦業務，教羅男大量取得電信門號並規避公司風險控管機制，嚴重影響社會秩序、內控明顯失靈，因此4案各開罰250萬元，另外4案各開罰150萬元，共1600萬元，創下NCC開罰電信業者單一案件累計裁罰最高金額。

蔡姓員工7月離職，媒體關注電信業是否還有員工勾結詐騙集團案件，翁柏宗並未直接回應，只說目前台灣之星還有4案調查中。

NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，NCC已在6月16日頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，強化電信事業受理用戶申辦門號時應落實KYC（Know your customer）風險管理機制。