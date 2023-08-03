颱風卡努龜速前進 8/3深夜最接近台灣 中部晚間起雨彈襲擊

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）氣象局今（3）日上午表示，中颱卡努移動速度緩慢，路徑也存在不確定性，暴風圈觸陸時間預估在中午或下午過後，深夜最接近台灣，再向東北迴轉慢慢離開，但仍要觀察。

根據中央氣象局觀測，颱風卡努今天上午8時的中心位置在台北的東北東方約360公里的海面上，以每小時5轉9的速度，向西轉東北前進，但到了10時的中心位置只前進10公里，速度相當緩慢，而暴風半徑仍為280公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，第6號颱風卡努目前中心在台北東北東方海面，向西轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

依照目前路徑預估，暴風圈預估中午或下午過後有機會觸陸，今日深夜將最接近台灣，之後逐漸向東北迴轉，緩慢離開，但由於導引氣流不明顯，路徑存在不規則性，還要再觀察。

受到颱風環流和外圍環流影響，大台北降雨範圍較廣，基隆、北海岸及各地山區降雨較大，北部降雨會持續，到了晚上因為西南風增強，中南部的雨會加劇，甚至超過北部，山區甚至有豪雨。

各地風力方面，今天新竹以北、宜蘭、恆春半島、綠島及蘭嶼風力有較強陣風，預估蘭嶼及綠島有11到12級強陣風，基隆北海岸、東北角有10到11級強陣風，新竹以北及恆春半島沿海空曠地區有9到10級強陣風，大台北地區、宜蘭、台東、屏東沿海空曠地區及澎湖也有較強陣風。

至於北北基宜明天的天氣狀況是否仍達到停班停課的標準？徐仲毅指出，北北基宜今日都會區的風力預測6到7轉8到9級，但基隆北海岸易有10-11級風力，到明天清晨風力將會持續。雖然預估明天白天颱風慢慢遠離，且風力會轉小，但處於一個交界點，放不放假尊重各縣市判斷。

徐仲毅強調，卡努目前導引氣流不明顯，路徑存在不規則情況，明天上午能否順利脫離卡努暴風圈，仍需視實際情況而定，要再觀察 。