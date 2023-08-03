更新時間: 2023-08-03 14:51

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）颱風卡努來襲，北北基宜今天(3日) 停班停課，不少民眾湧進電影院，不過許多影城陸續公布暫停營業或營業時間異動，雙北地區威秀影城將於下午5時起暫停營業。

美麗華影城也透過臉書宣布, 將於今日晚間20:00起暫停營業。

威秀影城昨(2日) 晚公告，台北市、新北市威秀影城3日白天正常營業，後續將視風雨狀況調整，不開放官網訂票，以現場售票為主。不過這回颱風假已有不少百貨宣布停業，外送平台也暫停服務，讓網友直呼請照顧影城工作人員安危。

威秀影城今天緊急宣布，因應颱風影響，台北市、新北市地區影城將於下午5時起暫停營業；有預訂今天下午5時後的電影場次，網路訂票進行線上退票皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者，則可持票根於7天內至原購票影城辦理退換票。

國賓影城也宣布，林口、淡水據點配合商場今天暫停營業；西門、長春、新莊則營業至下午4時，且預防性關閉網路訂票功能。國賓影城將自動取消以上據點今天非營業時間的會員網路訂票，如持有今天非營業時間場次電影票，可於8月18日前持票根至原影城更換場次。

新光影城則最爽快，考量影迷及工作人員安全，上午就直接宣布「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」今天暫停營業；現場購票、網路訂票，可於7天內至新光影城現場辦理換票手續。

【颱風來襲】北市新光三越、SOGO、微風百貨部分店面暫停營業 雙北威秀影城17時起停業

首次發稿: 2023-08-03 10:51

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）颱風卡努來勢洶洶，北北基宜今天(3日) 停班停課，為顧及員工與顧客安全，新光三越台北市7家分店、台北101、京站時尚廣場、遠東SOGO台北店4家分店等皆暫停營業一天。

中央氣象局2日發布中度颱風卡努陸上警報，暴風圈對台北、新北、基隆及宜蘭將構成威脅，北北基宜4縣市3日停班停課。氣象局預估，卡努緩慢向西移動後，3日深夜最靠近台灣，之後逐漸向東北迴轉，北北基宜的風雨都會逐漸加強，提醒民眾留意。

颱風來襲，新光三越台北信義新天地、台北南西店、台北站前店及台北天母店共7家分店，今天暫停營業一天，其餘各分店正常營業。台北101購物中心、觀景台、大樓高空餐廳今天也暫停營業。

(取自官網)

(圖/官方臉書)

為顧及員工與顧客安全，京站時尚廣場（含轉運站商場、雙連爵士廣場、小碧潭店）今天暫停營業；另外，配合捷運防汛計畫，若啟動防洪閘門，停車場出入口將關閉。

中央社引述遠東SOGO表示，上午風雨狀況已較明顯，遠東SOGO台北店，包含忠孝館、復興館、敦化館、天母店，今天停止營業一天，其餘各店正常營運。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站今天暫停營業；微風台大醫院、微風三總商店街配合院方規範。

其他未提到的賣場, 建議消費者出門前先上官網或社群網站查詢是否營業, 以免白跑一趟, 更提醒您颱風天出門要注意安全唷~~

(圖/官方網站)