颱風卡努逼近北台灣 捷運、輕軌、公車行駛狀況一次看

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風卡努逼近，北北基今（3）日停止上班、上課，不過北捷、輕軌和公車等大眾交通仍維持營運，但班距會延長，且視實際情況和風速決定停駛與否。

北捷表示，捷運各路線維持營運，但班距延長為約15分鐘，且淡水信義線、松山新店線及板南線將無重疊區段列車。

北捷提醒，各路線將視運量調整班距，且若瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，淡水信義線、松山新店線及文湖線的高架及平面段將暫停營運，其餘地下段部分則繼續運轉。

此外，由北捷負責經營場域如貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園、遺失物中心、捷運商品館、花車及咖啡專櫃等今天均暫停服務。

新北捷運公司說，因應颱風除了營運班距將有所調整，包括淡海及安坑等輕軌系統，將採假日時刻表方式營運之外，遇強勁風力也有可能降速或暫停營運，包括淡海及安坑的輕軌系統，當遇瞬間風力強度達8級時，列車將降速為30km/h，若10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上時，將依照標準作業程序暫停營運。

而環狀線中運量系統，若遇瞬間風力強度達8級，或10分鐘平均風力強度達7級或瞬間風力達10級以上，列車將降速為30km/h，第1次到站暫停2分鐘，若持續風力仍未減弱，將安排端點站清車疏散旅客並暫停營運。

公車部分，台北市交通局說明，山區公車、休閒公車、通勤專車及平（假）日有停駛路線的公車等可以停止發車，一般路線公車業者則會視實際天候及道路等狀況減班發車，若平均風速達10級風時也可以停止發車。

交通局指出，小型復康巴士已停止服務，等恢復上班後再提供服務，藍色水路業者也已停止營運，待颱風警報解除並確認碼頭相關設施安全無虞後才會恢復營運。

新北市交通局說，一般路線及捷運接駁公車發車班次配合停班停課得依例假日班距(或平日最大班距)減少1/3行駛，若3日颱風平均風力強度達8級以上時，得依例假日班距(或平日最大班距)減少1/2行駛，當平均風力強度達9級以上時，得依例假日班距(或平日最大班距)減少2/3行駛，當平均風力強度達10級以上時，得停止發車。

此外，部分班次因行經高快速道路、山區及沿海將視實際天候減發班車。