延伸閱讀: AI族群成殺盤重心? 台灣股市2日收盤跌319點、摜破月線

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國遭信評機構惠譽調降債信評等，刺激投資人避險。即使就業數據優於預期，美股2日仍賣壓沉重，道瓊指數下跌348點；那斯達克指數跌逾2%，創5個月來最差單日表現。

3大指數開低走低，道瓊工業指數終場下跌348.16點，跌幅0.98%，收在35282.52點。標準普爾500指數下挫63.34點，跌幅1.38%，收在4513.39點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫310.47點，跌幅2.17%，收在13973.45點，創2月以來最差表現。

惠譽（Fitch）1日以未來3年財政預計惡化、政府負債增加為由，將美國長期外幣發行人違約評等從最高級別AAA調降至AA+。惠譽在美國6月度過債務違約危機後揮刀，成為繼2011年8月標準普爾（S&P）後，又一家摘除美國頂級債信評等的重要信評機構。

此舉造成包括台灣在內全球多地股市大跌，但華爾街法人普遍認為，美國經濟體質優於12年前，惠譽調降美國信評不致重演當年金融市場大亂景象。

即使如此，這次事件仍提供投資人在美股月線連5紅後獲利了結的理由。

科技權值股表現疲弱，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon.com）及臉書（Facebook）母公司Meta跌幅都達2.6%以上，美國時間3日將公布季報的蘋果（Apple）股價跌逾1.5%。

在超微（AMD）股價大跌拖累下，費城半導體指數重挫3.8%，年初以來漲幅縮減至46.6%。

超微財報顯示第2季營收與獲利較去年同期銳減，但略優於市場預期，2日股價跌逾7%。輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）股價分別下挫4.8%、3.9%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅達2.7%。

投資人近幾個月預期聯邦準備理事會（Fed）升息循環接近尾聲、經濟有望躲過衰退，美股扶搖直上，標普500指數、那斯達克指數月線連5紅，為2021年以來首見。兩項指數邁入8月後連2黑，除受最新企業財報黯淡影響，惠譽調降美國信評也讓投資人心態趨於謹慎。

不過，多位知名經濟學家對惠譽此舉感到不解。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）以「沒道理」（entirely unwarranted）形容惠譽決定，前財長薩默斯（Larry Summers）表示對惠譽的分析報告「無法理解」，安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）則稱惠譽的評等是「怪異之舉」(a strange move)，不致於影響股市。

美國銀行業龍頭摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）接受財經媒體CNBC訪問，指惠譽調降信評「滑天下之大稽」(ridiculous) 而且沒啥價值，他認為美國政府信用健全，應該擁有全球最高債信評等。

中央社報導，12年前，標普摘除美國頂級信評震撼各界，美股連日大跌，但投資人仍搶購向來安穩的美國公債，美股回穩後延續長達11年的大多頭行情。

這次換惠譽揮刀，債市再度承受壓力。美國10年期公債價格下跌、殖利率從1日收盤的4.048%升至4.077%，創去年11月以來新高，30年期公債殖利率也升至今年最高點。

但最新經濟數據顯示美國勞動市場強健，在避險氣氛轉濃時帶給投資人信心。

2日公布的ADP就業報告顯示，美國7月民間就業人口增加32.4萬人，比市場預期多近一倍。美國勞工部的官方就業報告將於4日出爐，市場預期7月非農業就業人口增加20萬人，失業率保持在3.6%。

美國失頂級信評•財政部長轟惠譽: 沒道理 美股重挫道瓊跌348點