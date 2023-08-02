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增援烏克蘭「順便」軍援台灣 金融時報：白宮首次動用「外國軍事融資」供台武器

美國終於意識到對台軍援緩不濟急了嗎

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/02 19:16
台灣漢光演習，出動美製UH-60黑鷹直升機（圖／美聯社）

台灣漢光演習，出動美製UH-60黑鷹直升機（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國威脅日增，金融時報披露，白宮將向國會提出要求，將台灣納入「外國軍事融資」（foreign military financing，FMF）機制，加速供台武器，展現助台防衛的決心。

知情人士透露，白宮管理預算局（Office of Management and Budget）擬於本月向國會提出增援烏克蘭預算案，其中也納入了台灣。外國軍事融資是由美國納稅人出資資助，若國會通過此案，將是台灣首次透過此管道取得美國軍備。

日前白宮才透過「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA），宣布對台提供價值3.45億美元的武器，也創了對台軍援首例。此前美國不斷透過此渠道持續對烏克蘭輸出武器。

根據金融時報，白宮相繼藉PDA、FMF對台軍援，足見情況之迫切。在中國加大武嚇的力道下，各方對華府軍援台灣的速度早已有不少批評。華府顧問公司Beacon Global Strategies總經理Eric Sayers認為，多年來美方只願意軍售台灣，如今擴大軍援台灣，意義重大，展現了美國政府加強台海嚇阻力的決心。

在對台軍售案方面，台灣仍苦苦等待多項武器。親台遊說團體「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council）指出，這些年來美國政府批准的軍售案，高達230億美元軍備仍未到位，包括魚叉飛彈、無人偵察機，有的甚至早在5年前就已宣布。美方指揮官也不止一次對武器交付遲緩一事表示失望。

美國國會去年立法批准5年內透過FMF提供台灣100億美元軍援，但當時國會撥款法案並未授權這筆資金之使用。
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