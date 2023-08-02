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俄國無人機襲擊烏克蘭多瑙河畔港口 另有10數架奔襲首都基輔

迄今為止，俄國尚未就報導所述襲擊事件公開發表回應。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/02 17:54
俄國無人機襲擊烏克蘭敖德薩伊斯梅爾港口，火光從鄰國羅馬尼亞也看得一清二楚。(圖/翻攝自<a href="http://www.facebo...

俄國無人機襲擊烏克蘭敖德薩伊斯梅爾港口，火光從鄰國羅馬尼亞也看得一清二楚。(圖/翻攝自俄國無人機襲擊烏克蘭敖德薩伊斯梅爾港口，火光從鄰國羅馬尼亞也看得一清二楚。(圖/翻攝自影片)

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄國無人機當地時間１日晚間襲擊烏克蘭敖德薩州的伊斯梅爾港口設施，該港口距離北約成員國羅馬尼亞相當近。

烏克蘭是世界上主要小麥與玉米出口國之一，也是聯合國世界糧食計畫署（WFP）的主要糧食供應國，大部分糧食都經由該國的黑海港口運出。俄羅斯今年7月終止與烏克蘭的《黑海穀物倡議》（Black Sea Grain Initiative）後，多瑙河將成為烏克蘭出口的關鍵。而俄國則開始將攻擊目標對準烏克蘭出口穀物的港口。

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上週，俄國無人機還襲擊位於多瑙河上游、緊鄰羅馬尼亞領土的雷尼的糧食倉庫。俄國以襲擊烏克蘭靠黑海的重要大港敖德薩以及切爾諾莫斯克（Chornomorsk），造成6萬噸穀物被毀。

BBC報導，俄國無人機襲擊了位於多瑙河畔的伊斯梅爾（Izmail），2日上午港區燃起熊熊大火。一部在多瑙河羅馬尼亞一側約3公里處拍攝的影片顯示，火光沖天、雲霧驚吐的景象。

烏克蘭位於多瑙河上的港口有兩個，伊斯梅爾以雷尼，都位於敖德薩州（Odesa）。烏國空軍1日晚表示，俄國無人機正飛越多瑙河，防空系以運作近３個小時。該國國防部則指出，一台用於裝載穀物的升降機，在一夜襲擊中毀損。

敖德薩州州長基珀（Oleh Kiper）提及，緊急救援部門正在俄國最新攻擊現場展開行動，目前未傳出人員傷亡。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，有幾處建築物被擊中，造成了破壞。

當地官員表示，俄國一夜之間還向烏克蘭首都基輔出動10多架無機，官員也提及所有的導彈都被防空系統摧毀，但有部分非住宅區的建築被墜落的碎片損壞。

迄今為止，俄國尚未就報導所述襲擊事件公開發表回應。俄烏開戰以來，無人機作戰越發頻繁。近期俄國指控，烏克蘭無人機在7月30日以及8月1日襲擊俄國首都莫斯科，造成大樓毀損。

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俄烏戰爭
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更新時間 : 2023-08-03 00:56 GMT+08:00

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