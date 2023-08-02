新北推動數位學習成果亮眼　龍埔國小為全國第1所Google認證小學

新北市龍埔國小今年四月通過Google Reference School國際教育認證，成為全國首間榮獲此項殊榮的小學， 於今(2)日市政會議獻獎。此外，新北市教育局受邀至Googl e for Education Leader Series Japan演講，以「打造學習型城市」為主題，與來自日本、 馬來西亞等5國之教育部或局處代表分享新北市數位學習推動的經驗 與成果。

教育局表示，全國通過「Google Reference School」認證的學校僅8所， 而龍埔國小作為第一所獲得認證的小學， 除需具備充沛的硬體設備資源應用於教學上， 更需培育一定數量的認證講師及大量時間準備相關審核文件。

該校校長黃清海說明，學校長年運用教師社群培養教師科技能力， 配合教育局提供的各式資源協助，自去年起，校內老師陸續通過L1 、L2及GCT(Google Certificate Trainer)等各項認證考核，除厚植教師數位教學能力外， 更運用相關Google軟體於行政工作及教學上， 藉此提升行政效率與教學成效，最終獲得Google教育亞太總部 的認證。

另外，新北市教育局於日本Google教育領袖高峰會分享從「 行政、環境、內容、數據、未來」五大面向，帶領學校數位轉型， 落實智慧教育。在行政面：推出全臺最好用的「新北校園通APP」 ，讓全市所有學制的老師、家長及學生都能享受便利的校園生活； 在環境面：打造每一間教室成為「智慧教室」， 讓師生都能擁有適宜的數位教學及學習環境；在內容面： 擴充全國最大數位學習資源「親師生平臺」服務，使得親師生1個帳 號能使用130個免費的學校系統和資源。

而在數據面：建置全臺第1個教育數據平台「教育資料平臺」，以數 據運算為核心，即時監控全市平板與學習平臺使用狀況、 全市網路流量及學生健康體適能分析，並做視覺化呈現；在未來面： 建立全國第一套「教育報告與創新支持系統」，今(2023)年8月 起為學校進行無痛有效的健康檢查，提供各校辦學具體建議， 進一步提升教育品質。

教育局表示，龍埔國小通過認證成為全國第1所「Google Reference School」，展現新北市致力推動數位學習的卓越成效， 教育局未來也將以龍埔國小為基地， 持續協助新北教師與學校獲得國際認證，提升數位教學專業能力。 此外，今年11月Google for Education Leader Series將移師至臺灣舉辦， 將安排參訪新北市學校做更深入的交流，期望藉由Google搭建 的教育交流國際活動，為推動智慧教育激盪出更多元火花。

照片由新北市教育局提供