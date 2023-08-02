跨域交流促升級 基北北桃至新北特色茶園

為促進產業技術交流及創新發展，新北市農業局昨( 1)日邀請基隆市、臺北市及桃園市代表及農友共40人前往汐止區 天然茶莊智慧農業場域以及坪林福茶苑、白青長茶作坊辦理特色茶園 交流會。新北市坪林青年茶業發展協會交流， 展示茶農在農產業技術、創新發展及農業創生特色， 參訪人員相互學習，跨域共好為產業注入新氣象。

這次參訪以茶產業為主，新北市為全台最大包種茶產區， 主要分布於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區，每年產量高達2 82公噸。第1站為參訪智慧農業場域， 農業局輔導汐止區青農蔡旭志打造智慧管理的茶園，園區架設「 微氣象站」和「土壤感測器」，蒐集警示溫度、土壤深度50公分處 含水量20-25%等精密數據，判斷茶葉採摘、 施肥或灌溉的最佳時機，蔡旭志分享透過物聯網環境感測設備， 遠端即時監測茶園環境數據並判斷灌溉時機， 搭配可遠端控制的灌溉系統， 啟動或關閉灑水系統以及草生栽培管理，約可節省30％至40％ 的勞力成本。另外茶莊也推動茶葉採製加工體驗及特色茶餐，在2022年獲農糧署頒發亮點茶莊。

桃園市政府農業局表示， 桃園市扮演北臺灣糧倉的重要角色， 各項農業及畜牧業更是蓬勃發展，為更加提升農業發展， 桃園市持續推動農業智慧專案計畫， 並鼓勵茶農在茶園內導入智慧灌溉、 微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等科技設備，以推廣智慧茶園管理， 減輕人力負擔，並達到即時監測及災害預防， 將自然環境可能造成的損失降至最低，維持茶農的收益。 期透過專案計畫降低農民進入智慧農業之門檻，以達到省工省水、 精準農業、減碳增匯，強化農業韌性的目標。

基隆市政府產業發展處表示， 基隆市在智慧農業上透過工研院與資策會服創所協助， 引入經濟部虛實整合智慧商務服務技術研發計畫， 將基隆山藥認養導入智慧神農產銷平台， 協助原生種山藥生長記錄與認養人投放， 並結合農會及休閒農業資源促進在地農業轉型， 透過這次參訪拓展對數位運用及多元行銷的認識， 也會將新北市青農轉型成功的經驗， 納入基隆市農業政策的推動參考。

臺北市政府產業發展局表示， 臺北市為發展木柵及貓空地方特色茶產業，打造「茶山塾」 品牌並舉辦一系列活動，以向自然、 淺山學習及無圍牆博物館的概念，串聯貓空茶山與北市都會區。 今年暑期以微型策展「茶山塾-野孩子，趣貓空」為主體， 彙整茶推廣中心靜態策展與手作體驗， 讓民眾可更瞭解臺北市的在地茶文化與茶產業。

新北市坪林青年茶業發展協會理事長鄭祐昇表示， 新北包種茶最大產區就在坪林，栽培面積達488.49公頃， 協會創立為振興在地茶產業，技術傳承及交流， 吸引更多年輕人留在家鄉。協會成員40人由青年茶農及茶商組成， 透過創新技術推廣好茶新風味。

坪林區福茶苑，由第三代青農吳柏諺所經營， 吳柏諺返鄉前從事成衣業，因感念對家鄉茶產業的使命， 兩年前離職返鄉，希望將父母的包種茶技藝傳承下去， 開始從茶園管理收成、茶葉製作販售、各種包裝視覺設計， 將坪林金瓜寮形象融入在福茶苑產品中。 坪林白青長茶作坊為白家第五代青農白俊育及白順揚兄弟經營， 以父親本名「白青長」象徵包種茶職人的精神成立品牌， 透過產業轉型獲農糧署頒發亮點茶莊， 串聯坪林在地特色店家設計小旅行體驗遊程，開設茶葉講座課程， 改善製茶環境，也獲得五星級衛生安全製茶廠， 茶品獲得比利時國際風味暨品質評鑑所（Internationa l Taste & Quality Institute，簡稱iTQi）三星獎章， 讓國內外更多人認識坪林好茶。

新北市政府農業局表示，新北市推動農業健康市/式， 致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業， 輔助農民智慧農業設備、農業生產機具及資材，協助降低生產成本， 並透過產業技術創新、發展多元體驗活動，活絡地方經濟， 達到永續農業發展目標。 想要多瞭解新北茶產業特色及品嚐在地好茶，推薦民眾可洽天然茶莊 02-26603762、福茶苑02-26656382、 白青長茶作坊02-26657279 及坪林青年茶業發展協會粉絲專頁， 更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢 。