臺灣土銀藝文走廊　邀水墨文人畫師魏瑞宗參展

土地銀行總行「館前藝文走廊」好評回歸，本次邀請知名藝術家魏瑞宗參展，並於2日舉行「化境入神-魏瑞宗書畫展」開展典禮，其展覽期間為今年8月2日至8月23日止，土地銀行將展出魏瑞宗精湛的水墨文人畫與書法創作，同時也歡迎各界一同欣賞臺灣本土藝術作品。

土地銀行自2005年起以「關心臺灣、珍愛土地」宗旨持續舉辦「館前藝文走廊」活動，近20年來累計已邀請上百位本土藝術家參展，引領各界跟進厚植臺灣文創軟實力。土地銀行董事長謝娟娟自上任以來接棒發揮公股銀行ESG領域的「促進文化發展」使命，除藝文走廊外，另以包場本土布袋戲電影「素還真」等具體行動支持文創產業。

在土地銀行與各界持續努力下，臺灣文創產業持續壯大，依文化部與文策院「臺灣文化創意產業發展年報」統計，近五年臺灣文創產業年度營業額從8,362億元逐步成長到9,643億元，隨實體展覽、表演活動疫後復甦，加上文化部今年啟動「文化成年禮金」振興政策，臺灣文創產業年度營業額有望再創新猷。

為提倡本土藝術風氣，土地銀行本次於「館前藝文走廊」邀請藝術家魏瑞宗參展，55年次的魏瑞宗畢業於國立臺北藝術大學美術創作研究所，師承書法名家李普同，並以書法筆法為基礎，揉合跨世代水墨技法與朦朧墨韻的傳統文人畫筆墨精神，逐步打磨出「水拓」和「流墨」系列的現代水墨文人畫。同時，魏瑞宗長年投入於藝術教育，現為崇右影藝科技大學、康寧大學、方濟中學兼任藝術教師，並曾任台北湖光畫會會長，在推廣國學創作可謂不遺餘力。

為了讓各界欣賞藝術大師魏瑞宗作品，土地銀行本次於總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」展出其作品，展出時間為8月2日（三）起每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），並於8月23日（三）中午12時卸展，歡迎各界蒞臨觀賞與指教。

