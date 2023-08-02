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中華電信推父親節優惠　辦精采5G將3C家電0元帶回家

指定購機加碼贈2千點Hami Point，輕鬆兌禮犒賞老爸

By 台灣英文新聞
2023/08/02 17:11
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

父親節即將來臨！中華電信包裝精采5G行動優惠，搭配時下最夯的3C家電，讓您輕鬆獻禮慰勞老爸，包括申辦月繳599元指定方案即可0元帶走BRAUN電鬍刀(市價$5888元)，月繳999元指定方案即能將價值$10,500元的Bose 電視音響免費帶回家；或選擇帶伊萊克斯半自動義式咖啡機(市價7,990元)孝敬爸爸，另再加碼贈1,000點Hami Point(1點等於1元)。

此外，8月23日前申辦精采5G月繳1,399元(含)以上指定方案，不僅0元入手SAMSUNG Galaxy S23系列熱門機型或Samsonite新秀麗28吋行李箱(市價$19,800元)，中華電信加碼再贈Hami Point最高2,000點，亦可選贈Hami Point 1,000點與國際漫遊10GB全球通定量型，一次申請可跨國使用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家，讓爸爸開心過節！

Hami Go「父親節慰勞爸爸」專區點數輕鬆兌 帶老爸吃喝玩樂去！

中華電信為客戶打造最豐富的兌點平台與優惠，於Hami Go推出「父親節慰勞爸爸」專區提供最實惠的購物好禮，Hami Point點數1點等於1元，折抵無上限，不僅提供兌換Solac自動研磨咖啡機、運動好夥伴的迪卡儂千元好禮即享券、美食餐廳瓦城泰統集團千元即享券等多項好禮，還可兌機場接送服務與旅遊票券、商品等多元選擇，送禮送進爸爸心坎裡，開心炫父去！

HiNet光世代父親節快閃優惠8/15前新戶/升速300M(含)以上贈Hami Point 300點！

HiNet光世代父親節快閃優惠來了！即日起至8/15於全通路新申請或升速300M(含)以上指定方案，加碼Hami Point 300點或7-11商品卡300元；高速雙向對稱頻寬首選「速在必行2.0」，300M/300M每月999元、500M/500M每月1,099元，免費升級Wi-Fi 6全屋通乙台月租費0元，再享Google One 100GB、Hami Video影劇館+、電視館、防駭守門員、色情守門員等精選加值服務多選1前三個月0元優惠，雙向對稱頻寬最速優惠盡在中華電信！

更新時間 : 2023-08-03 00:55 GMT+08:00

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