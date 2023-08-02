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寄養童及小衛星孩子快樂追風闖奇幻島　小遠百和樂園響應新北好日子贈票免費玩

By 台灣英文新聞
2023/08/02 17:07
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

父親節前夕，位於遠東百貨板橋中山店8樓的追風奇幻島樂園，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈100張門票給社會局，以贊助寄養家庭與小衛星單位，由寄養爸媽帶著小朋友到奇幻島樂園盡情玩耍，小朋友迫不及待，一合照完立即衝進場內，不管是波波球、香蕉船還是跳跳床、滑坡道，每個人都玩得超開心，歡笑聲和尖叫聲此起彼落。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，非常感謝親子娛樂運動集合品牌的先驅追風企業創始人兼董事長宋雲飛的贊助，讓寄養童和在小衛星課後照顧的孩子，在暑假期間，尤其是父親節前夕，能夠到這座室內遊樂園玩。同時也感謝新北市家扶中心主任林夢萍，帶領許多寄養爸媽，對失去原生家庭照顧的孩子付出加倍的愛，讓他們都能健康快樂的成長。

追風企業董事長宋雲飛表示，這次與遠百板橋中山店合作，希望運用新引進的室內樂園，免費提供小朋友體驗，也可以親子互動共玩，還準備有精美小禮物，祝孩子和寄養爸媽父親節快樂。

新北市家扶中心主任林夢萍表示，寄養爸媽平時帶孩子也非常辛苦，謝謝社會局媒合遠百和追風企業，讓孩子在暑假期間可以充分放電，相信孩子晚上一定很好睡，爸媽可以稍微喘息一下。

今年56歲的楊健民，她和太太于建芳投入寄養家庭已有5年，其中照顧過3個孩子已回原生家庭，目前身邊尚留有6歲的小語，小語從1歲起便到他們家來，因此直接以「爸、媽」稱呼，照顧了5年，也培養了深厚的感情。楊爸爸說，小語很聰明、體貼，他從電腦主機板工廠下班後，小語會跑來幫忙遞茶，甚至按摩。在小小木塊池中，小語和楊爸爸開心的鏟木塊玩耍。

更新時間 : 2023-08-03 00:55 GMT+08:00

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