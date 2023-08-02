新北打造特色遊戲場！「枋橋號」、「過山洞」、「松鼠車車」 讓孩子在遊戲中多元學習

為優化托育環境並維護幼生安全，新北市自2019年起 按系統性補助各園改善老舊遊戲場以符合3年定期檢驗規定， 至今共改善198園，同時鼓勵各校結合校訂課程、 在地文化或校園特色等理念，打造具安全認證的特色遊戲場，迄今公 立幼兒園已設置15座特色遊戲場。今(2023)年度板橋國小附設 幼兒園、 山佳國小附設幼兒園及永平國小附設幼兒園更配合學校在地環境， 打造提供幼兒發展感官探索能力， 並從遊戲中培養環境素養的特色遊戲場。

板橋國小附設幼兒園遊戲場以「枋橋號」命名， 呼應早期大漢溪船運興盛時，板橋位處商業腹地中心的繁忙景象。 遊戲場內設施多元，如音樂動力遊戲板、傳聲筒、 及高樓層彎道滑梯等，多種組合玩法訓練幼兒肌力、 音感節奏及感覺統合等能力。校長華志仁表示， 透過遊戲場多人共玩的設施，讓孩子增加社會互動的機會， 並從中發展情感語言及做中學的創造力， 一座能創造孩子與他人互動共鳴美好經驗的遊戲場， 是校園最有意義的設施。企鵝班汪安晴幼生說， 最喜歡從高高的溜滑梯咕嚕溜下來，因為出口的風特別涼。

山佳國小附設幼兒園遊戲場則結合校定課程，打造「過山洞」遊戲場 。由於鄰近火車站，因此本座遊戲場融入火車元素， 保留火車穿梭的軌道空間， 打造能欣賞火車行駛的觀景台並參考幼生遊戲場畫作， 規畫出攀爬繩球小山丘、欖仁樹平台等區域， 以生態工法保留樹根生長空間，提供孩子觸摸樹皮的探索課程， 更創造偶遇綠繡眼等鳥類的樂趣。校長許仁利表示， 校園景物多有在地生態與人文歷史的交錯光影， 本座遊戲場有著與學校生態環境自然共融的特色， 是培養孩子愛護環境及解決問題能力最好的自然教室。

永平國小附設幼兒園遊戲場依學校「培育真善美好、 樂活有品的地球公民」願景，打造「松鼠車車」遊戲場。 學校校園具豐富生態環境，除蟬嘶蟲鳴及孩子嬉笑讀書聲外， 生趣盎然的校園時而可見小松鼠穿梭在茂盛樹蔭間。校長唐永安表示 ，玩樂是孩子的天性，創造讓孩子樂於探索觀察、 勇於冒險挑戰的環境，將有助豐厚孩子的品格力。遊戲場有多種繩網 及攀岩設施，鼓勵孩子從遊戲中培養團隊合作及互相激勵的精神， 希望為孩子創造更多成功的高峰經驗， 以培養孩子勇於挑戰的積極態度。

教育局表示，營造活力具挑戰的友善互動空間， 不僅滿足孩子的遊戲需求，也能從翻轉空間思維中再創學校特色， 遊戲場正是學校展現在地特色的最佳行動舞台， 新北市將會持續推動各校規劃安全有特色的遊戲場， 讓安全的遊戲空間成為孩子學習互動包容、合作探索的學習園地。

山佳國小附設幼兒園遊戲場-配合學校生態環境打造遊戲場(保護大樹並從欖仁樹平台觀景)。(照片來源：新北市教育局提供)