新北打造特色遊戲場！「枋橋號」、「過山洞」、「松鼠車車」 讓孩子在遊戲中多元學習

為優化托育環境並維護幼生安全，新北市自2019年起按系統性補助各園改善老舊遊戲場以符合3年定期檢驗規定，至今共改善198園，同時鼓勵各校結合校訂課程、在地文化或校園特色等理念，打造具安全認證的特色遊戲場，迄今公立幼兒園已設置15座特色遊戲場。今(2023)年度板橋國小附設幼兒園、山佳國小附設幼兒園及永平國小附設幼兒園更配合學校在地環境，打造提供幼兒發展感官探索能力，並從遊戲中培養環境素養的特色遊戲場。
板橋國小附設幼兒園遊戲場以「枋橋號」命名，呼應早期大漢溪船運興盛時，板橋位處商業腹地中心的繁忙景象。遊戲場內設施多元，如音樂動力遊戲板、傳聲筒、及高樓層彎道滑梯等，多種組合玩法訓練幼兒肌力、音感節奏及感覺統合等能力。校長華志仁表示，透過遊戲場多人共玩的設施，讓孩子增加社會互動的機會，並從中發展情感語言及做中學的創造力，一座能創造孩子與他人互動共鳴美好經驗的遊戲場，是校園最有意義的設施。企鵝班汪安晴幼生說，最喜歡從高高的溜滑梯咕嚕溜下來，因為出口的風特別涼。
山佳國小附設幼兒園遊戲場則結合校定課程，打造「過山洞」遊戲場。由於鄰近火車站，因此本座遊戲場融入火車元素，保留火車穿梭的軌道空間，打造能欣賞火車行駛的觀景台並參考幼生遊戲場畫作，規畫出攀爬繩球小山丘、欖仁樹平台等區域，以生態工法保留樹根生長空間，提供孩子觸摸樹皮的探索課程，更創造偶遇綠繡眼等鳥類的樂趣。校長許仁利表示，校園景物多有在地生態與人文歷史的交錯光影，本座遊戲場有著與學校生態環境自然共融的特色，是培養孩子愛護環境及解決問題能力最好的自然教室。
永平國小附設幼兒園遊戲場依學校「培育真善美好、樂活有品的地球公民」願景，打造「松鼠車車」遊戲場。學校校園具豐富生態環境，除蟬嘶蟲鳴及孩子嬉笑讀書聲外，生趣盎然的校園時而可見小松鼠穿梭在茂盛樹蔭間。校長唐永安表示，玩樂是孩子的天性，創造讓孩子樂於探索觀察、勇於冒險挑戰的環境，將有助豐厚孩子的品格力。遊戲場有多種繩網及攀岩設施，鼓勵孩子從遊戲中培養團隊合作及互相激勵的精神，希望為孩子創造更多成功的高峰經驗，以培養孩子勇於挑戰的積極態度。
教育局表示，營造活力具挑戰的友善互動空間，不僅滿足孩子的遊戲需求，也能從翻轉空間思維中再創學校特色，遊戲場正是學校展現在地特色的最佳行動舞台，新北市將會持續推動各校規劃安全有特色的遊戲場，讓安全的遊戲空間成為孩子學習互動包容、合作探索的學習園地。
山佳國小附設幼兒園遊戲場-配合學校生態環境打造遊戲場(保護大樹並從欖仁樹平台觀景)。(照片來源：新北市教育局提供)