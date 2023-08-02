出國掃貨必看！伴手禮、維他命、化妝品、藥品僅能自用 販售者最重可罰300萬元

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新冠疫情解封，又逢暑假旅遊旺季，民眾或代購業者出國時最喜歡去藥妝店掃貨，食藥署今（2）日提醒，常見帶回食品、化粧品、維他命、醫用棉棒、口罩、隱形眼鏡等戰利品，均只能自用、不得販售，否則恐觸法，最重可罰新台幣300萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午召開記者會，提醒民眾從國外攜帶食品、藥品，特定用途化粧品像是防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等，及醫療器材如OK繃、液態OK繃、醫用棉棒、衛生套、衛生棉條、日拋隱形眼鏡、矯正鏡片、醫用口罩等，應遵守相關規定。

食品部分，個人購買國外食品（伴手禮），每人限量為膠囊、錠狀類食品每種最多12瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限），所有合計不超過36瓶；一般食品5公斤以內且1000美元（約新台幣3.1萬元）以下，且總重量在6公斤以內，則可免向食藥署申請輸入查驗

依食品安全衛生管理法規定，民眾用免輸入查驗方式攜帶回國之食品，不得販售予他人，違規者涉違反食品安全衛生管理法第30條，依同法第47條第1項第14款，可處新台幣3到300萬元罰鍰。

至於攜帶藥品回國，需注意「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」限量規定。屬於非處方藥者，每種至多12瓶(盒、罐、條、支)，合計以不超過36瓶 (盒、罐、條、支)為限。

攜帶處方藥入境的旅客，若未攜帶醫師處方箋(或證明文件)，攜帶藥量以2個月用量為限；有攜帶醫師處方箋 (或證明文件)者，攜帶藥量不得超過處方箋等文件開立之合理用量，且至多以6個月用量為限。

食藥署提醒，如果自身有在使用管制藥品而有隨身攜帶出國之需求，應記得攜帶醫師開立之處方箋(或證明文件)。

國外購買當地藥品回國時，也要特別注意藥品是否含有我國管制藥品成分，由於各國管制藥品規定不一，民眾出境時除需注意欲前往目的國相關規定外，亦需留意回國時管制藥品攜帶入境之規定。

食藥署強調，出國後攜帶藥品入境，僅能供自用，不得販賣，違者將可依藥事法第27條及第92條規定，處新臺幣3萬元以上200萬元以下罰緩，亦有可能涉及同法第83條刑責。

此外，OK繃（含液態）、醫用棉棒、衛生套、衛生棉條、日拋隱形眼鏡、矯正鏡片、醫用口罩亦都屬於醫療器材，若不超過規定數量時，無須向食藥署申請專案核准，可便捷通關，但僅供個人自用，不得販售、轉讓或轉供他用，如有販售情形，可依違反醫療器材管理法處3萬元以上100萬元以下罰鍰。

在國外購買防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等特定用途化粧品，須注意「輸入特定用途化粧品供個人自用免申請查驗登記之限量」規定，依規定個人自用之特定用途化粧品限量為每種至多12瓶 (盒、罐、包、袋，以原包裝為限)，合計以不超過36瓶。

出國後攜帶回國之特定用途化粧品，也是僅能供個人自用，不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用，達反規定者，得依化粧品衛生安全管理法規定，處1萬元以上100萬元以下罰鍰。