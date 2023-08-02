法國駐台代表公孫孟將離任　總統顧問巴黎思將接棒

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）法國在台協會主任公孫孟離任在即，總統蔡英文今日感謝其任內內積極推動台法在教育、人權、 再生能源及經濟等各方面交流的努力和貢獻；公孫孟表示，台法關係已經有所深化，相信新任駐台代表也會繼續加強推動兩國雙邊關係。

公孫孟（ Jean-François Casabonne-Masonnave）來台４年將於下週抵任，他對外證實下任法國駐台代表將由巴黎思（Franck Paris）接棒。

巴黎思為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的親信，名列法國總統私人辦公室幕僚「外交團隊」之首，如今將擔任駐台代表，外界解讀為法國看中台灣戰略重要性。

蔡英文總統今（2）日上午接見公孫孟（ Jean-François Casabonne-Masonnave），在致詞中表示，2019年9月公孫孟剛到台灣後的第一個上班日就來到總統府，當時是法國國民議會友台小組塞沙里尼（Jean- François Cesarini）主席率團來訪，讓她印象非常深刻。

蔡英文感謝公孫孟這些年來積極推動台灣和法國， 在教育文化、人權、再生能源及經濟等各方面的交流， 讓雙方在許多領域的合作更加緊密。包括「台北法國學校」（LIFT） 在台灣成立促進文教交流、台法簽署「四方協議」落實人權價值。

蔡英文也指出，法國是台灣在歐盟第四大貿易夥伴， 去年雙邊貿易總額突破58億美元。 經濟部長王美花在今年6月率團訪問法國，相信兩國在新創、 半導體和再生能源等領域將持續深化合作。

蔡英文還提及，法國政府從去年開始， 連續兩年公開支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）， 法國馬克宏（Emmanuel Macron）總統和柯隆納（Catherine Colonna）外交部長， 也多次強調維護臺海和平穩定的重要性。今年4月， 法國國會兩院的友台小組主席前後訪問台灣， 立法院蔡其昌副院長率團訪問法國也獲得正式接待。這些互動， 都創下台法交流的新紀錄。

總統表示，目前台法的關係與交流，有許多實質的成果， 她要代表所有台灣人民，向公孫孟主任表達最誠摯的感謝，也祝福未來一切順利，並希望他常常回來台灣，享受台灣的風景和美食，「我們永遠歡迎您」。

公孫孟致詞時表示，今天心情十分激動，4年前剛上任時， 他就陪同法國國民議會友臺小組塞沙里尼主席在這裡與總統會面。４年時光飛逝，期間有非常傑出的法協同仁來協助他的工作，不久之後， 這個團隊也會更強化，因為他們非常重視與台灣的關係， 希望推動雙邊關係的工作能更加有效率。

公孫孟指出，除了法協團隊之外，在台灣也有龐大的法國社群， 且人數逐漸增加當中，這也幫助他更加了解台灣社會， 並有助他在台灣的工作。他和法協團隊與法國在台社群， 一起度過嚴峻的新冠肺炎疫情。他們常說， 能在全世界最安全的地方是非常幸運的一件事。

公孫孟認為，他在台4年工作之所以充滿熱情， 是因為和台灣各領域的合作，都有傑出的夥伴。駐台期間， 他和台法之間的高層有許多合作，台灣具備多元性等許多優點， 法國高層經常向他表示，能與台灣合作非常開心。 他也非常榮幸能認識台灣各界重要人士， 身為職業外交官能夠有這樣的歷練，他感到十分幸運。

最後，公孫孟說，離台之際他百感交集， 因為台灣是他在亞洲第4個派駐的國家，只可惜天下無不散的宴席， 但他也是帶著非常輕鬆愉快的心情回去，因為他知道，台法關係已經有所深化， 相信接下來新任的駐台代表也會繼續加強推動兩國的雙邊關係。