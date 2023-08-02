Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

颱風卡努攪局 台北大稻埕煙火取消、貢寮海洋音樂祭延期、太平山休園 全台活動異動取消一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/02 15:27
颱風卡努目前對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅，考量民眾安全，全台目前已有多場活動取消或延後舉辦。

颱風卡努目前對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅，考量民眾安全，全台目前已有多場活動取消或延後舉辦。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）颱風卡努目前中心位置在台北東北東方海面，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅，不排除本週四（3日）觸陸，考量民眾安全，目前已有多場活動取消或延後舉辦，以下為本報為民眾整理的最新資訊。

台北市

  • 台北市大稻埕夏日節8/2煙火取消：原訂8月2日晚間煙火秀確定取消，最新資訊請參考「大稻埕夏日節」官網「台北旅遊網」臉書粉絲專頁
    觀傳局說明，受雙颱接連影響，原訂7月26日、8月2日晚間施放煙火秀，將分別加碼至8月9日、8月16日施放，以長達360秒的絢麗煙火迎接國內外遊客；緊接著8月20日閉幕壓軸煙火秀，更將施放480秒大型高空煙火，留給民眾一個璀璨難忘的夏日回憶。

新北市

  • 2023新北市貢寮國際海洋音樂祭宣布延至9/15-9/17：原訂8月4日(五)至8月6日(日)在福隆海水浴場舉辦之2023新北市貢寮國際海洋音樂祭，考量活動場域臨海又位於沙灘之特殊性，且有活動因潮水及風速進場施作之危險性，基於安全，將延期至9月15日(五)到9月17日(日)辦理。最新資訊請參考新北市貢寮國際海洋音樂祭官網

基隆市

  • 基隆市「外木山海上王爺祭」活動延至8/12：原訂8月5日的海上繞境活動及晚間平安晚宴活動分別順延至8月12日早上6點及晚上6點舉行。
    因延期無法參加之民眾，可選擇全額退費。其餘活動規劃之基隆西海岸半日遊、漁村市集、陣頭表演等則一併順延至8月12日下午13點半舉行。最新資訊請參考2023基隆鎖管季官網「HI海基隆鎖管季」「潮嚮山海基隆」臉書粉絲專頁查詢最新資訊。

宜蘭縣

  • 宜蘭縣太平山8/2下午4時起預警性休園：園區訂於8月2日(星期三）下午16:00起預警性休園，區內8條自然步道：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉 ，遊客須於16:00前離園，當日不提供住宿，蹦蹦車最後行駛班次為12：30(返程14:00)。
    參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至8月4日(星期五)，惟實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，最新資訊請參考太平山官網臉書粉絲專頁
  • 宜蘭縣龜山島8/2-4日封島3天：受到卡努颱風逼近和外圍環流影響，台灣北部及東半部海面風力逐漸增強，預估浪高將增至3米以上，平均風力超過六級以上，基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，8/2-4日龜山島封島3天。最新資訊請參考東北角暨宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網

台東縣

  • 台東縣太麻里曙光園區光雕音樂會延期至8/7原訂於8月4日(五)辦理的太麻里曙光園區光雕音樂會，將延期至8月7日(一)舉行，至於熱氣球主場地鹿野高台的各項活動，將依據中央氣象局更新資訊進行滾動式調整，最新資訊請參考臺灣國際熱氣球嘉年華的粉絲專頁官網
颱風
卡努
中颱
氣象局
外圍環流
太平山
龜山島
大稻埕煙火
貢寮海洋音樂祭
外木山海上王爺祭
基隆
台北
太麻里
台東

相關新聞

中颱卡努迫近台灣 8/1晚間發布海上颱風警報
中颱卡努迫近台灣 8/1晚間發布海上颱風警報
2023/08/01 23:30
颱風過境台灣「離岸風電」不增反減？ 業者澄清：中央山脈阻擋所致
颱風過境台灣「離岸風電」不增反減？ 業者澄清：中央山脈阻擋所致
2023/08/01 15:40
中颱卡努逼近水氣增 北台灣8/1轉陣雨 8/3起中南部防大雷雨
中颱卡努逼近水氣增 北台灣8/1轉陣雨 8/3起中南部防大雷雨
2023/07/31 12:18
【嗆民眾「討中共打」惹議】加入民眾黨選立委？前國民黨議員呂美玲：我會去害其他黨嗎?
【嗆民眾「討中共打」惹議】加入民眾黨選立委？前國民黨議員呂美玲：我會去害其他黨嗎?
2023/07/30 15:02
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
2023/07/30 10:39

更新時間 : 2023-08-02 17:04 GMT+08:00

最受歡迎

南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
亞洲首座量子安全遷移中心成立！國內外專家學者齊聚　助台灣強化數位國土安全
亞洲首座量子安全遷移中心成立！國內外專家學者齊聚　助台灣強化數位國土安全
被蜱蟲咬竟患紅肉過敏症！美國CDC粗估病例數逾45萬人 終身不行吃牛羊豬
被蜱蟲咬竟患紅肉過敏症！美國CDC粗估病例數逾45萬人 終身不行吃牛羊豬
全裸上陣！奧斯卡影后小珍從影以來尺度最開　限制級喜劇《珍愛硬起來》爛番茄觀眾評分87%
全裸上陣！奧斯卡影后小珍從影以來尺度最開　限制級喜劇《珍愛硬起來》爛番茄觀眾評分87%
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
獨／南台灣大學教授性騷未停課、領千萬補助 國科會未提撤補追款
獨／南台灣大學教授性騷未停課、領千萬補助 國科會未提撤補追款
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】頂大教授涉性騷跟監霸凌 受害時期橫跨學生、研究助理及辭職後
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】頂大教授涉性騷跟監霸凌 受害時期橫跨學生、研究助理及辭職後