颱風卡努攪局 台北大稻埕煙火取消、貢寮海洋音樂祭延期、太平山休園 全台活動異動取消一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）颱風卡努目前中心位置在台北東北東方海面，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅，不排除本週四（3日）觸陸，考量民眾安全，目前已有多場活動取消或延後舉辦，以下為本報為民眾整理的最新資訊。

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宜蘭縣

宜蘭縣太平山8/2下午4時起預警性休園 ：園區訂於8月2日(星期三）下午16:00起預警性休園，區內8條自然步道：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉 ，遊客須於16:00前離園，當日不提供住宿，蹦蹦車最後行駛班次為12：30(返程14:00)。

參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至8月4日(星期五)，惟實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，最新資訊請參考太平山官網和臉書粉絲專頁。

：園區訂於8月2日(星期三）下午16:00起預警性休園，區內8條自然步道：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉 ，遊客須於16:00前離園，當日不提供住宿，蹦蹦車最後行駛班次為12：30(返程14:00)。 參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至8月4日(星期五)，惟實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，最新資訊請參考太平山官網和臉書粉絲專頁。 宜蘭縣龜山島8/2-4日封島3天 ：受到卡努颱風逼近和外圍環流影響，台灣北部及東半部海面風力逐漸增強，預估浪高將增至3米以上，平均風力超過六級以上，基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，8/2-4日龜山島封島3天。最新資訊請參考東北角暨宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網。

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