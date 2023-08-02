颱風卡努攪局 台北大稻埕煙火取消、貢寮海洋音樂祭延期、太平山休園 全台活動異動取消一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）颱風卡努目前中心位置在台北東北東方海面，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅，不排除本週四（3日）觸陸，考量民眾安全，目前已有多場活動取消或延後舉辦，以下為本報為民眾整理的最新資訊。
台北市
- 台北市大稻埕夏日節8/2煙火取消：原訂8月2日晚間煙火秀確定取消，最新資訊請參考「大稻埕夏日節」官網及「台北旅遊網」臉書粉絲專頁。
觀傳局說明，受雙颱接連影響，原訂7月26日、8月2日晚間施放煙火秀，將分別加碼至8月9日、8月16日施放，以長達360秒的絢麗煙火迎接國內外遊客；緊接著8月20日閉幕壓軸煙火秀，更將施放480秒大型高空煙火，留給民眾一個璀璨難忘的夏日回憶。
新北市
- 2023新北市貢寮國際海洋音樂祭宣布延至9/15-9/17：原訂8月4日(五)至8月6日(日)在福隆海水浴場舉辦之2023新北市貢寮國際海洋音樂祭，考量活動場域臨海又位於沙灘之特殊性，且有活動因潮水及風速進場施作之危險性，基於安全，將延期至9月15日(五)到9月17日(日)辦理。最新資訊請參考新北市貢寮國際海洋音樂祭官網。
基隆市
- 基隆市「外木山海上王爺祭」活動延至8/12：原訂8月5日的海上繞境活動及晚間平安晚宴活動分別順延至8月12日早上6點及晚上6點舉行。
因延期無法參加之民眾，可選擇全額退費。其餘活動規劃之基隆西海岸半日遊、漁村市集、陣頭表演等則一併順延至8月12日下午13點半舉行。最新資訊請參考2023基隆鎖管季官網或「HI海基隆鎖管季」及「潮嚮山海基隆」臉書粉絲專頁查詢最新資訊。
宜蘭縣
- 宜蘭縣太平山8/2下午4時起預警性休園：園區訂於8月2日(星期三）下午16:00起預警性休園，區內8條自然步道：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉 ，遊客須於16:00前離園，當日不提供住宿，蹦蹦車最後行駛班次為12：30(返程14:00)。
參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至8月4日(星期五)，惟實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，最新資訊請參考太平山官網和臉書粉絲專頁。
- 宜蘭縣龜山島8/2-4日封島3天：受到卡努颱風逼近和外圍環流影響，台灣北部及東半部海面風力逐漸增強，預估浪高將增至3米以上，平均風力超過六級以上，基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，8/2-4日龜山島封島3天。最新資訊請參考東北角暨宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網。
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