美國國會暴動案川普遭控4項罪名 第3度被刑事起訴堅稱是「迫害」

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）官司纏身的美國前總統川普，因其為推翻2020年總統大選結果、煽動國會暴動案於美東時間1日被起訴，這是他4個月內第3度受到刑事起訴。

路透社報導，77歲的川普（Donald Trump）正在角逐2024年總統大選，然而特別檢察官史密斯（Jack Smith）1日就其意圖推翻拜登（Joe Biden）2020年當選結果、煽動國會暴動一事起訴四項罪名，包括欺騙美國、阻止國會認證拜登的勝利、剝奪選民獲得公平選舉的權利及妨礙司法調查。

川普將於本週四（3日）在華盛頓聯邦法院進行首次出庭。

在長達45頁的起訴書中，史密斯指控他串通6位共謀在多個州提出不實指控，妄圖破壞美國民主制度以攫取權力。史密斯更在聲明中向記者表示，2021年1月6日美國國會大廈暴動，是對美國民主所在史無前例的攻擊，而被告的謊言助長了這場旨在阻礙美國政府基石職能的襲擊。

根據起訴書，川普與同謀策劃了在七個州對輸掉的選舉人進行名單造假，他們在1月6日提交選票，供國會計票並認證成為正式選票。當企圖失敗後，川普試圖向時任副總統兼參議院議長彭斯（Mike Pence）施壓，不讓選舉認證繼續進行，並利用國會大廈外的暴力事件來達成此一目的。

起訴書中並未具名川普的6位同謀，但根據描述，其中一人似乎與司法部前助理部長克拉克（Jeffrey Clark）相符。克拉克曾試圖升任部長，以便在喬治亞州及其他搖擺州展開所謂的「選民欺詐調查」。

另一位被指控的同謀似乎川普的律師伊斯特曼（John Eastman），他錯誤的建議彭斯可以反對認證選舉結果。在去年的調查中，伊斯特曼與克拉克的手機都被沒收及搜查。

此外，川普私人律師、前紐約市市長朱立安尼（Rudolph W. Giuliani）似乎也是同謀之一，起訴書稱他願意採取川普的競選律師所不會採取的法律策略。

川普是首位面臨刑事指控的美國前總統，他一直試圖將這些起訴歸咎於出於政治動機的獵巫行動。

