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被控「台諜」扣押近4年　台商李孟居刑滿離開中國、暫居日本

李孟居對外界近4年的關心、聲援表達深深感謝；他表示將暫留日本，返台時間尚未敲定。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/02 16:46
圖/擷取自李孟居頻道

圖/擷取自李孟居頻道

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）因所謂間諜罪名被中共逮捕扣押將近4年的台商李孟居，日前服刑期滿從中國離境後，前往日本，他於YouTube開設頻道發聲，還原「被失蹤」經過，揭露事件應是起於幾張聲援長榮空服員罷工的小卡片，另透露自己將先暫留日本，返台時間尚未敲定。

被控「台諜」扣押近4年　台商李孟居刑滿離開中國、暫居日本(美國華盛頓郵報7/27報導李孟居的故事, 與中共任意逮捕台商, 破壞人權的新聞)

李孟居在7月24日離境中國、抵達日本，他於7月30日上傳個人自述影片到「自由的空氣」頻道，對外說明個人近況、與事情發生經過。對於外界近4年來的關心、聲援表達深深感謝；他表示將先待在日本一段時間，返回台灣時間待定。

李孟居在影片中自述，7月24日從北京首都機場搭機抵達日本，很開心「回到自由世界」，心情從過去4年失去自由、很緊繃、很痛苦、很無助的心情裡面完全釋放開來，「基本上我是想在日本待一段時間，回去的時間還沒有決定」。

他說，過去這段期間的遭遇留下心理創傷，直到現在仍有些創傷後壓力症候群（PTSD）問題，想在日本待一段時間把這個問題解決，再以最好的狀態跟大家見面，「決定要回去的時候，會先通知大家，請大家不要擔心，我在這邊很平安」。

他在影片中po出了自己入獄前後的照片，入獄前身材有點圓的他, 入獄後的樣子連自己都不敢相信。

被控「台諜」扣押近4年　台商李孟居刑滿離開中國、暫居日本(李孟居YouTube影片截圖;TN後製)

李孟居還原「被失蹤」經過。他說，2019年8月安排了一趟到深圳的差旅，那時正值香港反送中抗爭的高潮。8月18日到了香港、19日前往深圳與那裡的同事見面、拿樣品、開會，20日中午過深圳海關準備轉香港機場離境時，突然遇到非常嚴格的行李檢查。

「大概推敲那時候跟反送中事件敏感時期有關係」，他說，邊警當時在行李中找到5張關於香港加油卡片，還有一批聲援當時長榮空服員罷工的粉紅色小卡片，上面印著「愛、和平、包容、溝通」等字樣，那些卡片似被誤認為反送中相關文宣品，「就這樣很粗暴地把我逮捕了」。

被控「台諜」扣押近4年　台商李孟居刑滿離開中國、暫居日本(李孟居YouTube截圖)

他說，那時候中共先用這些小卡片羅織罪名，之後又把他在旅館拍的照片搞成國家秘密，其實照片內容就是當時世界頭條新聞報導的情景，就這樣子，整整將近4年回不了家；

「我不是中共當局所謂的台灣間諜，我只是一個路過的路人，一個好奇的路人」。

他說，這些事情對於個人造成一些痛苦，「但我覺得這是背負十字架」，不希望這件事情造成兩岸人民一些誤解。

他說，就像粉紅色小卡片印上「愛、和平、包容、溝通」一樣，希望大家不要被這件事情影響，也希望中國當局能夠秉持愛、和平、包容、溝通的精神，願意敞開心胸跟台灣民眾溝通，也跟大陸人民溝通。

中央社報導，李孟居在2019年8月從香港入境深圳後失聯，時間正值香港反送中運動期間；中國官方指控李孟居「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，同年10月底被以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」拘捕。

李孟居被判處1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。李孟居在2021年服刑期滿，不過由於剝奪政治權利附加刑，不被批准離境中國；附加刑於日前期滿，他於7月24日離境。

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