想吃香喝辣嗎？2023台灣美食展8/4台北登場 飯店餐、住宿券下殺1折起

台灣英文新聞／生活組 台北報導）台灣美食展即將在本週五8月4日至7日於台北世貿一館展出，搶好康趁現在！主辦單位台灣觀光協會搶先曝光「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」四大展區、600格攤位，各單位紛紛祭出的限定優惠，優惠下殺最低1折起。觀光局周廷彰代理局長表示，美食是觀光的引路人，台灣美食從小吃到大菜都是台灣吸引國際觀光客的最大誘因，今年美食展觀光局也將各地20道代表美食與景點結合，希望透過美食帶動旅遊發展。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台灣在2019年疫情前，來台國際觀光客達1,184萬人，今年截至7月21日已來到300萬。根據調查，最能讓各國民眾驚豔的就是台灣的美食，美食也是國際旅客來台最大目的。因此期待透過每年八月的台灣美食展，從食材、產地到餐桌帶動台灣美食文化、觀光的傳承與永續發展。讓國內外觀展民眾，深入了解台灣美食兼容並蓄的多元面向。

今年的美食展有文化部、經濟部、財政部、農業部、農糧署、客委會、退輔會、各縣市地方政府，及各大飯店餐廳共襄盛舉，帶來食農教育、農業廚房、優良農產品、在地名店、優良好茶、好酒、台菜廚藝教室、古早味甜點DIY體驗等，還有日韓及越南、奈及利亞的異國美食，更是搶購優惠餐券及住宿券的好時機！

交通部觀光局-今年聚焦在地｢台灣菜｣，邀請廚師展演全台各地票選出的冠軍菜餚，推廣各區域遊程，亦有美食講座、民眾最愛的台菜廚藝教室、古早味甜點DIY等體驗活動，以美食帶路，鼓勵、吸引民眾出遊。

農業部-台灣農業館邀請法餐南霸天簡天才、阿霞飯店吳建豪等名廚、美食作家與田媽媽合作，以小辦桌套餐方式，推出展場限定限量隱藏版美食，還有更多在地季節食材、特色美食料理、節氣農遊及伴手禮，傳承記憶中幸福的那一味。

客委會-客家品味緒，攜手台北老爺酒店、達美樂玩轉客家美食，挑戰1秒激怒義大利人的客家小炒、梅干扣肉披薩。

文化部-創味之生，以米食文化為題，邀請米其林綠星餐廳EMBERS、花蓮著名噶瑪蘭無菜單料理流流社風味餐，以及經米其林餐廳歷練的私廚料理KAORI Dining，演繹閩客原飲食風味。

經濟部商業司-台灣好食館，除歷來超人氣的林聰明砂鍋魚頭、儂來餐廳外，也邀請必比登推薦餐廳滬舍餘味餐館，及炳叔烤玉米、黑沃咖啡等27家名店讓民眾大飽口福。

財政部國庫署-瓊漿玉露館，再度攜手8 家優質酒類認證業者，帶來臺灣菸酒OMAR威士忌、臺中市霧峰區農會初霧清酒、南投縣信義鄉農會梅酒等，並邀請阿基師、阿芳老師等名廚教學酒品入菜料理，還有花式調酒表演、調酒DIY教學等活動。

餐券住宿券 暑假親子遊、聚餐、年中犒賞員工看過來

今年全新推出的金牌特物展區，除先前已預告的冠軍美食外，各大飯店集團亦搶先公布超值優惠，海霸王推出超值下殺，餐券64折起；城市商旅住宿下殺1折；天成飯店集團推出瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食1.9折起、平日聯合住宿券2.2折起；晶華酒店祭出折扣高達2.2折的「雲天露臺．買一送一」方案，與超值3.3折起住宿搭配美食的方案，超值3.3折起；大倉久和大飯店推出菁英客房住宿券超優惠2.6折；六福旅遊集團「樂農遊住房專案」4折起、一泊三食美味假期住宿券空前超值優惠46折起；富士大飯店與「牛五蔵」聯合推出限量優惠5.5折起一泊二食方案；台北、高雄圓山大飯店聯合推出住宿券2.7折起、星級美饌餐券5.7折起。

以食會友 品味異國美食

歷年來超高人氣的異國美食展區，也以「食」力會友，展出包括日本香川烏龍麵、和歌山梅干屋「南高梅本釀造梅酒」、高知縣「土佐酒」、鹿兒島水產紅魽肉餅、青森縣老字號柑仔店「RAGUENEAU」、歡慶十周年的S&B金牌咖哩等。今年首次參展的韓國將帶來全羅南道的代表性食物、宣傳慶典「南道飲食文化節」，還有越南、奈及利亞等異國美味。

2023台灣美食展

時間｜2023/08/04-08/07 上午10點至下午18點

地點｜台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

詳情請參考官網、FB

售票通路｜ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Hi-Life VIP APP、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook