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AI族群成殺盤重心?　台灣股市2日收盤跌319點、摜破月線

加權指數開盤為17207.22點，盤中最高17212.55點，最低16844.57點。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/02 14:19
圖/富邦證券

圖/富邦證券

更新時間: 2023-08-02 14:16

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(2日) 開低走低，收盤跌319.14點，為16893.73點，跌幅1.85%，成交金額新台幣4483.53億元。

加權指數開盤為17207.22點，盤中最高17212.55點，最低16844.57點；不含金融股指數14594.89點，跌279.91點。

台股今天終場重挫319.14點，摜破月線17067點與16900點關卡。人工智慧（AI）族群為重災區，緯創、緯穎、廣達等多檔AI概念股重挫跌停。

國際信用評等公司惠譽（Fitch）將美國信評由最高的AAA調降至AA+，重創亞洲股市，台股也出現重挫走勢。先前漲多的AI概念股紛紛大幅回檔修正，包括緯創、緯穎、廣達、光寶科等重挫跌停，為盤面最弱勢族群。

台積電、鴻海、聯發科、信驊、大立光等權值股同步走跌，整體電子類股指數下挫2.24%。

中央社引述兆豐國際投顧研究部副總經理黃國偉表示，惠譽調降美國信評對金融市場是一不利因素，後續影響值得留意，季線16753點是台股重要指標，不宜失守。

2日台股傳統產業股普遍走跌，觀光類股指數下挫1.9%，汽車及玻璃類股指數下跌逾2%，電纜類股表現相對強勢，類股指數逆勢上揚2.7%。金融類股指數下挫1.64%。

泥窯股跌1.02%、食品股跌0.75%、塑化股跌1.09%、紡織股跌0.84%、機電股跌2.18%、造紙股跌0.8%、營建股跌0.65%、金融股跌1.64%。

委買張數1980萬9519張，委賣張數1318萬4380張，成交張數911萬1745張。

收盤時上漲149家，下跌794家，持平64家。

成交量前5名個股為國泰永續高股息、元大台灣50反1、緯創、華新、廣達。

漲幅前5名個股為大山、第一銅、晟鈦、建通、中華化。

跌幅前5名個股為富邦蘋果正2N、緯創、建準、愛普、智原。

首次發稿: 2023-08-02 11:30

AI族群成殺盤重心?　台灣股市2日盤中跌300點失守萬七

AI族群成殺盤重心?　台灣股市2日收盤跌319點、摜破月線圖/富邦證券

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台股今天(2日) 開低震盪走低，盤中一度下挫280點，摜破17000點關卡。金融類股指數下跌逾1%，電子類股指數重挫逾2%，影響大盤走弱。

至10時43分，台股加權指數來到16945.28點，下跌267.59點，成交值新台幣2628億元。盤中最低為16907.45, 下跌300點。

中央社稍早報導，市場關注的人工智慧（AI）族群面臨今天沉重修正壓力，包括緯創、緯穎、英業達等盤中重挫跌停，影響電子類股指數大跌逾2%。

金融股同樣表現疲弱，類股指數一度下挫逾1%。傳統產業股也普遍走跌，汽車及觀光類股指數下跌逾1%，電纜、造紙及鋼鐵逆勢上揚，其中，電纜類股指數一度勁揚6.59%。
台股
AI
族群
殺盤

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