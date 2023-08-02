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台灣副總統賴清德8/12赴巴拉圭 過境美國紐約、舊金山不含華府

至於是否與AIT官員會面等，俞大㵢表示過境美國相關行程尚在規劃中，之後會在適當時機對外公布。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/08/02 11:11
副總統賴清德將於12日出訪巴拉圭（圖／中央社）

副總統賴清德將於12日出訪巴拉圭（圖／中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北採訪報導）總統府今（１）日召開記者會表示，副總統賴清德將率特使團於8月12日啟程前往巴拉圭出席總統貝尼亞的就職典禮。其中將於去程、返程將分別過境美國紐約、洛杉磯。

我國友邦巴拉圭將於8月15日舉行總統暨副總統就職典禮，總統蔡英文指派副總統賴清德率特使團前往。外交部常務次長俞大㵢17日證實，特使團將依慣例過境美國

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俞大㵢今日在記者會上說明，特使團本次出行共計7天6夜，將於8月12日下午啟程，同日抵達紐約過境；13日晚間離開美國並於14日上午抵達巴拉圭；15日上午出席貝尼亞（Santiago Peña Palacios）的總統就職典禮；16日早晨離開巴拉圭，當日下午至美國舊金山過境；17日凌晨離開美國，於18日清晨返抵國門。

台灣副總統賴清德8/12赴巴拉圭 過境美國紐約、舊金山不含華府（圖／翻攝自總統府記者會直播影片）

俞大㵢表示，此行主要行程包括，出席巴拉圭總統暨副總統就職典禮，分別與現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）及新任總統貝尼亞會晤，出席國宴，慶祝亞松森建成486週年的活動等，此外也會與出席就職典禮的巴國及外國政要互動，並出席旅居巴國及鄰近國家僑胞的餐會。

俞大㵢提及，特使團成員包括總統府秘書長林佳龍、總統府副秘書長黃重諺、他自己及相關單位人員、隨行記者共50人。

阿布鐸及貝尼亞分別於今年2月及7月訪問台灣，俞大㵢表示，當時兩人都曾展現愛台熱情，多次發表堅定友台言論，獲得雙方人民熱烈的回響，足見我國推動元首成果豐碩，兩國高層情誼密切。此次賴副總統以總統特使身分出訪，外交部也將持續與相關部會及巴國政府通力合作，縝密規劃行程及協調相關細節，妥善辦理此次出訪專案。

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面對媒體詢問外傳賴清德爭取本次出訪過境華府一事，俞大㵢澄清，「這次副總統去巴拉圭，我們跟美方協調過境的過程，從一開始就沒有包括到華府、維吉尼亞（州）阿靈頓（郡）過境」，證實外界所提並非事實。先前有消息稱，國民黨駐美副代表秦日新透露「賴清德派代表爭取過境華府」，已被國民黨嚴正駁斥。

關於中國對於本次出訪過境美國的相關言論，俞大㵢強調，這將是第11次台灣副總統過境，賴副總統在去年１月已過境。過境美國是依循慣例，按舒適、便利、安全、尊嚴等原則辦理，不應成為他方加深彼此衝突的藉口。

至於是否與AIT官員會面、進行「面試」等，俞大㵢表示，過境美國相關行程尚在規劃中，之後會在適當時機對外公布。
賴清德
巴拉圭

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