卡努颱風逼近雨勢增 最快8/2傍晚發布陸警 8/3暴風圈恐掃過台灣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）氣象局已於昨（1）日晚間發布海上颱風警報，預計今明兩（2、3）日是颱風最接近來灣的時刻，依目前路徑推測，今日傍晚可能針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報。此外，受颱風外圍環流影響，為迎風面的西半部天氣都將不穩定，氣象局已針對苗栗以北地區發布大雨特報。

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根據氣象局資料顯示，中度颱風卡努過去3小時強度略為增強，2日8時的中心位置在台北的東方約 550公里之海面上，以每小時12轉7公里速度，向西北西進行，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅。

氣象局提醒，今日至週五受到外圍環流影響，水氣持續增多，環境是偏北轉西北風，基隆北海岸及北部地區仍不定時有間歇性的陣雨，中南部地區及澎湖、馬祖也轉為局部短暫陣雨的天氣，尤其今日苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，中央氣象局清晨已發布苗栗以北7縣市大雨特報。

大雨特報7縣市，包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

針對颱風未來動態，以及是否會登陸台灣或發布陸上颱風警報？天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天一早卡努正逐漸通過那霸南側海域，即將進入東海持續朝西北西行進，預計今明兩日颱風將較偏西北西或西行地靠近東北部海域，算是颱風最接近我們的時段，但週五開始颱風移動的方向將出現較大的轉變，主因將會是目前位於颱風北側的副高減弱、同時颱風南側亦有副高增強的趨勢，進而牽引颱風轉北移動的分量增多。順利的話，週末颱風就會往東北方加速朝日本前進。

但由於今明兩天颱風偏西走的幅度多了一點，預測暴風圈有機會在週四稍微掠過大台北一帶的陸地，因此氣象局也有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報，預測颱風警報大概最快也要到週五才會陸續解除。

林孝儒提醒，今天起至週五受颱風外圍環流影響，為迎風面的西半部天氣都將不穩定，有廣泛短暫陣雨，且週四五西南季風也將增強影響，整體來說西部雨時較長外也有短時強降雨機會，累積雨量將有機會達局部大雨或豪雨。

而背風面的東部影響都較小，除了離颱風較近的宜蘭有些短暫陣雨機會外，花東地區反而受背風沉降作用影響較大，天氣反而較穩定外，亦有焚風發生機會。

提醒民眾這幾天颱風就在家門口附近活動，天氣都較不穩定，非必要盡量避免前往海邊觀浪戲水，或至河川、低窪地、山區等處活動。