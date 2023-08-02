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林口外部倉大火 台灣PChome：商品出貨占營收0.6%、消費者訂單不受影響

市場原先擔憂，若火災發生在PChome今年1月啟用的林口A7智慧物流園區，恐重創物流量能，PChome已澄清起火地點並非A7倉。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/02 10:11
電商PChome網路家庭位於新北市林口區湖子路的倉庫1日發生大火，警消到場時已全面燃燒，火勢直衝天際，當局出動大量人車前往灌救。（警消提...

電商PChome網路家庭位於新北市林口區湖子路的倉庫1日發生大火，警消到場時已全面燃燒，火勢直衝天際，當局出動大量人車前往灌救。（警消提...

更新時間: 2023-08-02 10:53

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）電商PChome網路家庭林口外部倉，1日晚間發生大火，PChome今天（2日) 凌晨發布重大訊息說明，外部倉商品出貨金額約占營收0.6%，貨品大宗為衛生紙等，對營運無重大影響，並有投保相關財產險，已啟動各倉調度應變，消費者訂單不受影響。

林口外部倉大火 台灣PChome：商品出貨占營收0.6%、消費者訂單不受影響

位於新北市林口區湖子路的電商PChome網路家庭倉庫1日晚間發生火警，現場火勢猛烈，警消獲報馳援，消防員到場布水線全力灌救。（警消提供）中央社

市場原先擔憂，若火災發生在PChome今年1月啟用的林口A7智慧物流園區，恐重創物流量能，PChome已澄清起火地點並非A7倉。

位於新北市林口區湖子路的電商PChome網路家庭所屬網家速配公司的倉庫昨(8/1)晚間發生大火，火勢猛烈，經大批警消3個多小時灌救才撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因待查。

警消表示，晚間7時32分接獲通報，電商PChome的網家速配公司倉庫起火，警消到場時倉庫已全面燃燒，火勢直衝天際，幾公里外都清楚可見，警消陸續增援灌救。

中央社引述林口區長廖武輝表示，現場火勢猛烈，熱氣逼人，包括PChome倉庫及另家汽車材料廠房都起火。消防局動員大批人車灌救，警方也進行文化二路、中華路及湖子路等周邊道路交通管制。

消防局表示，共動員消防人員231人、車輛67輛，全力灌救，8時30分控制火勢，直到10時41分才撲滅火勢並進行殘火處理，所幸無人傷亡，燃燒面積初估約1860坪，起火原因仍待進一步調查釐清。

PChome在重大訊息(如下) 指出，子公司網家速配所承租位於林口區湖子17號的外部合作倉於8月1日晚間發生火警，現場並無工作人員，人員皆平安，起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，並釐清相關責任歸屬。

PChome表示，發生火警的外部倉另有第三方物流業務，商品金額調查確認中。火警確切影響範圍仍持續調查中，經盤點損失金額範圍，後續會交由保險公司處理，不影響營運。

林口外部倉大火 台灣PChome：商品出貨占營收0.6%、消費者訂單不受影響

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