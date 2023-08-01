Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國微信WeChat釀安全疑慮 澳洲議員促公家機關禁用

微信方面以「未在澳洲設立實體單位及駐點人員」為由，拒絕配合澳洲國會的透明度調查。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/01 20:28
TikTok、WeChat軟體圖示（圖／美聯社）

TikTok、WeChat軟體圖示（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）為了防範外國勢力藉社群軟體干涉內部事務，澳洲參議院一委員會1日提出了一連串管制方案，包括要求政府部門禁止使用中國通訊軟體微信（WeChat）。

路透雪梨晨鋒報報導，委員會提出的17項建議，包括以罰款方式強化透明度；擴大抖音（TikTok）禁用令，從公家機關延伸至合約廠商及基礎建設如機場和電力單位的員工；並調查公部門使用微信的情形。

委員會主席參議員、參議員派特森（James Paterson）表示，抖音、微信的母公司，字節跳動與騰訊，總部都設在中國，受中國國安法規範，受威權政權所掌控，對機敏政府資訊構成資安風險。

根據該委員會調查，中國抖音員工可取得澳洲使用者的資料，甚至操弄運算法則，決定澳洲用戶可在平台上閱覽何種內容。澳洲的廣大中國移民中，高達5成使用微信，但微信方面卻以「未在澳洲設立實體單位及駐點人員」為由，拒絕配合國會的透明度調查。

今年4月，澳洲政府以TikTok構成「重大安全及隱私風險」，禁止政治人物與公務員的公務手機下載使用。這次的調查報告認為，微信母公司騰訊總部設在深圳，同樣構成了資料安全風險，故也應納入禁令，只有特定情況才能破例使用。
中國
澳洲
國安
資安
抖音
微信
WeChat
TikTok
公家機關
公部門
政府
公務人員
隱私
安全
社群軟體
通訊軟體

相關新聞

亞洲首座量子安全遷移中心成立！國內外專家學者齊聚　助台灣強化數位國土安全
亞洲首座量子安全遷移中心成立！國內外專家學者齊聚　助台灣強化數位國土安全
2023/08/01 12:50
紐時：美國基礎設施遭植入中國惡意軟體 旨在拖延美方軍事部署
紐時：美國基礎設施遭植入中國惡意軟體 旨在拖延美方軍事部署
2023/07/30 15:23
尼日政變美國恐斷其補助 普里格津贊同軍政府院提供服務
尼日政變美國恐斷其補助 普里格津贊同軍政府院提供服務
2023/07/29 15:42
對中國好感度大減　日澳美逾80%受訪者持負面看法　對台灣的軍事威脅為主因之一
對中國好感度大減　日澳美逾80%受訪者持負面看法　對台灣的軍事威脅為主因之一
2023/07/28 19:13
網域打錯字 資安鬧成國安問題？英美國防郵件「誤傳」給俄國盟友馬利
網域打錯字 資安鬧成國安問題？英美國防郵件「誤傳」給俄國盟友馬利
2023/07/28 17:39

更新時間 : 2023-08-01 21:07 GMT+08:00

最受歡迎

南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒