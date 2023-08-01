中國微信WeChat釀安全疑慮 澳洲議員促公家機關禁用

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）為了防範外國勢力藉社群軟體干涉內部事務，澳洲參議院一委員會1日提出了一連串管制方案，包括要求政府部門禁止使用中國通訊軟體微信（WeChat）。

路透、雪梨晨鋒報報導，委員會提出的17項建議，包括以罰款方式強化透明度；擴大抖音（TikTok）禁用令，從公家機關延伸至合約廠商及基礎建設如機場和電力單位的員工；並調查公部門使用微信的情形。

委員會主席參議員、參議員派特森（James Paterson）表示，抖音、微信的母公司，字節跳動與騰訊，總部都設在中國，受中國國安法規範，受威權政權所掌控，對機敏政府資訊構成資安風險。

根據該委員會調查，中國抖音員工可取得澳洲使用者的資料，甚至操弄運算法則，決定澳洲用戶可在平台上閱覽何種內容。澳洲的廣大中國移民中，高達5成使用微信，但微信方面卻以「未在澳洲設立實體單位及駐點人員」為由，拒絕配合國會的透明度調查。

今年4月，澳洲政府以TikTok構成「重大安全及隱私風險」，禁止政治人物與公務員的公務手機下載使用。這次的調查報告認為，微信母公司騰訊總部設在深圳，同樣構成了資料安全風險，故也應納入禁令，只有特定情況才能破例使用。