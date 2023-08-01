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日本、南韓熱浪殺人 日本13歲學生熱死

熱浪高風險族群已不只是老人與慢性病患者

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/01 19:15
首爾男孩在噴泉降溫（圖／美聯社）

首爾男孩在噴泉降溫（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球暖化成了全球沸騰，7月眼看將成為史上最熱月份，各地溫度居高不下，台灣鄰國日本、南韓也難逃熱浪侵襲。不只高風險族群得當心，日本近日熱傷害致死案例中，竟包括一名13歲的青少女。

根據韓聯社，過去這周末（7月29-30日），南韓至少15人中暑死亡，至少包括7名老農，田間務農時不敵高溫而喪生。攝氏35度以上熱浪警示已一週，當局警告高溫將持續至8月初。

無獨有偶，衛報引述每日新聞報導，同樣位於東北亞的日本，也傳出一名年僅13歲的女中學生，28日被發現倒在人行道，失去意識。她是在學校社團活動結束後，騎自行車返家，疑因中暑而倒地，送醫後不治。

日本東京一對老夫妻疑似也死於中暑，當醫護人員發現他們時，外頭溫度高達35.7度，而其家中冷氣並未打開。日本政府數週前才訂下目標，要於2030年之前，讓熱傷害致死案例下降5成。

日本時報引據官方數據，1995年至1999年間，平均每年201例中暑身亡，但2018年至2022年間，死亡案例卻激增至1,295例。死者8至9成為65歲以上老年人。日本有著全球最第二高的65歲上高齡人口，而此一年齡層就是熱傷害的高風險群。

南韓人口老化問題也同樣嚴重。到了2025年，每5人就有1人是65歲以上，屆時將步入「超高齡社會」。到了2050年，約有44%的南韓人，都屬於這個年齡層。

日本已修改氣候變遷調適法，將於2024年，依據濕球黑球溫度指數（Wet Bulb Globe Temperature，WBGT）發出「特殊中暑警示」。這納入濕度的綜合溫度熱指數，來到攝氏35度就屬危險，約是氣溫40度加上濕度75%，但也可能更低。
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