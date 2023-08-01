台南遠東香格里拉 醉月樓、遠東CAFÉ聯手獻藝 西班牙國寶「伊比利豬」限時登場

「全世界最好吃的豬肉」來了！ 台南遠東香格里拉隆重推出期間限定「極致肉食享受」， 嚴選擁有西班牙國寶之稱的「伊比利豬」打造一系列奢華肉食饗宴， 即日起至9月17日，於「醉月樓」中餐廳推出單人套餐，每套2, 088元起，及單點菜單，每道270元起；「遠東CAFÉ」 自助餐廳則於每日午、晚餐供應，平日每位最低980元起， 假日每位1,280元起。 讓消費者一次品嚐頂級食材的經典風味及創意料理， 享受最豐盛的五星美食體驗！訂位專線：(06) 702 8856，或官網

原產自西班牙伊比利半島的伊比利豬，自幼放養於山中並以香草、 橄欖及橡樹果實維生。相較於其他品種， 其有如大理石般的完美油花， 成分多為與橄欖油相仿且有益健康的不飽和脂肪酸， 不僅每一口都能嚐到馥郁堅果芳香，經加熱後更是香氣四溢， 近似和牛般的極致口感及銷魂滋味，更讓它擁有「豬肉界愛馬仕」 美譽。

「醉月樓」中餐廳廚師團隊，將伊比利豬結合江浙菜料理手法， 推出各式精緻美饌，包含酸辣順口「紅油拌伊比利松坂肉」， 將珍稀豬頸肉以小黃瓜襯底，佐上特調芝麻醬，盛夏時節十分開胃！ 創新「伊比利豬堅果蝦鬆」，選用台南在地關廟鳳梨、堅果、 蝦仁等配料，與梅花部位切丁後入鍋拌炒，搭配新鮮羅曼葉， 酸甜爽脆，令人食指大動；湯醇味濃「剁椒雪菜伊比利豬龍膽」， 滑嫩梅花肉片、 龍膽石斑與慢火細熬八小時的老母雞濃湯等食材一同煨煮， 再加入微辛老雪菜點綴，入口後唇齒留香。另有奶香十足「 香煎伊比利豬」及料豐味美「上海生煎黑椒伊比利豬包」。

肉食愛好者絕不能錯過人氣自助餐廳「遠東CAFÉ」， 精心獻上經典前菜「蜜瓜搭伊比利豬火腿」， 主廚特選油花均勻豬後腿製成的生火腿薄片，搭佐蜜瓜享用， 鹹香甘甜，餘韻迷人；「手撕伊比利梅花豬肉普切塔」 將梅花部位以黑胡椒、義大利香料佐味，烘烤至中心溫度約七十度， 蛋白質熟成即出爐，底層為抹上新鮮大蒜及橄欖油炭烤的法國麵包， 酥脆口感和肉質香氣完美交織；色香味俱全「 爐烤帶骨伊比利豬戰斧」精選帶有十根骨的伊比利豬肋排， 淋上橄欖油、月桂葉、扁葉巴西里等香料調配的特製醬料， 直火慢烤，透過碳烤程序造就外層金黃、鮮嫩多汁的絕佳滋味， 現點現切，香酥誘人。另有多道活動限定佳餚於每日午、 晚餐輪番上陣，滿足饕客味蕾！

期間限定「極致肉食享受」，即日起至9月17日，就在「醉月樓」 中餐廳和「遠東CAFÉ」自助餐廳豪邁上桌， 讓無肉不歡的賓客們可以盡情地享受西班牙伊比利豬的頂級美味！ 以上價格均需另加一成服務費。訂位電話：(06) 702 8856，飯店地址：台南市東區大學路西段89號，官方網站