台南遠東香格里拉 醉月樓、遠東CAFÉ聯手獻藝 西班牙國寶「伊比利豬」限時登場

「全世界最好吃的豬肉」來了！台南遠東香格里拉隆重推出期間限定「極致肉食享受」，嚴選擁有西班牙國寶之稱的「伊比利豬」打造一系列奢華肉食饗宴，即日起至9月17日，於「醉月樓」中餐廳推出單人套餐，每套2,088元起，及單點菜單，每道270元起；「遠東CAFÉ」自助餐廳則於每日午、晚餐供應，平日每位最低980元起，假日每位1,280元起。讓消費者一次品嚐頂級食材的經典風味及創意料理，享受最豐盛的五星美食體驗！訂位專線：(06) 702 8856，或官網
原產自西班牙伊比利半島的伊比利豬，自幼放養於山中並以香草、橄欖及橡樹果實維生。相較於其他品種，其有如大理石般的完美油花，成分多為與橄欖油相仿且有益健康的不飽和脂肪酸，不僅每一口都能嚐到馥郁堅果芳香，經加熱後更是香氣四溢，近似和牛般的極致口感及銷魂滋味，更讓它擁有「豬肉界愛馬仕」美譽。
「醉月樓」中餐廳廚師團隊，將伊比利豬結合江浙菜料理手法，推出各式精緻美饌，包含酸辣順口「紅油拌伊比利松坂肉」，將珍稀豬頸肉以小黃瓜襯底，佐上特調芝麻醬，盛夏時節十分開胃！創新「伊比利豬堅果蝦鬆」，選用台南在地關廟鳳梨、堅果、蝦仁等配料，與梅花部位切丁後入鍋拌炒，搭配新鮮羅曼葉，酸甜爽脆，令人食指大動；湯醇味濃「剁椒雪菜伊比利豬龍膽」，滑嫩梅花肉片、龍膽石斑與慢火細熬八小時的老母雞濃湯等食材一同煨煮，再加入微辛老雪菜點綴，入口後唇齒留香。另有奶香十足「香煎伊比利豬」及料豐味美「上海生煎黑椒伊比利豬包」。
肉食愛好者絕不能錯過人氣自助餐廳「遠東CAFÉ」，精心獻上經典前菜「蜜瓜搭伊比利豬火腿」，主廚特選油花均勻豬後腿製成的生火腿薄片，搭佐蜜瓜享用，鹹香甘甜，餘韻迷人；「手撕伊比利梅花豬肉普切塔」將梅花部位以黑胡椒、義大利香料佐味，烘烤至中心溫度約七十度，蛋白質熟成即出爐，底層為抹上新鮮大蒜及橄欖油炭烤的法國麵包，酥脆口感和肉質香氣完美交織；色香味俱全「爐烤帶骨伊比利豬戰斧」精選帶有十根骨的伊比利豬肋排，淋上橄欖油、月桂葉、扁葉巴西里等香料調配的特製醬料，直火慢烤，透過碳烤程序造就外層金黃、鮮嫩多汁的絕佳滋味，現點現切，香酥誘人。另有多道活動限定佳餚於每日午、晚餐輪番上陣，滿足饕客味蕾！
期間限定「極致肉食享受」，即日起至9月17日，就在「醉月樓」中餐廳和「遠東CAFÉ」自助餐廳豪邁上桌，讓無肉不歡的賓客們可以盡情地享受西班牙伊比利豬的頂級美味！以上價格均需另加一成服務費。訂位電話：(06) 702 8856，飯店地址：台南市東區大學路西段89號，官方網站