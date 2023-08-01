台灣本土登革熱單週增215例、2例重症 南投首見個案 有雲林活動史

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內單週本土登革熱增215例，除了原本疫情熱區的台南、雲林和高雄外，南投縣首現本土案例，為一對有雲林縣的活動史夫妻，感染源為隔壁鄰居。此外，重症患者也再增加2例，累計至9例。

疾管署表示，本土疫情持續升溫，國內上週(2023年7月25日至7月31日)新增215例登革熱本土病例，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中114例男性、101例女性，發病日介於7月6日至7月31日，個案居住地如下：

台南市(167例)：永康區72例、東區41例、仁德區15例、安南區14例、北區13例、南區5例、歸仁區3例、關廟區2例、中西區及楠西區各1例

雲林縣(33例)：古坑鄉30例、斗六市2例及林內鄉1例

高雄市(11例)：三民區及旗津區各2例、茄萣區、前金區、梓官區、路竹區、左營區、前鎮區及苓雅區各1例

南投縣(2例)：竹山鎮2例

屏東縣(1例)：萬丹鄉1例

台中市(1例)：西區1例

今年截至7月31日累計845例本土病例，其中以台南市691例最多，雲林縣115例居次，接下來依序為高雄市32例、台中市3例、屏東縣及南投縣各2例，全國病例數為近10年以來同期最高；其中大於60歲以上個案佔43%(361例)。

至於南投縣2名個案為夫妻關係，分別為50多歲(男性)及40多歲(女性)皆為雲林縣診所通報登革熱個案，日常生活活動地點主要以雲林縣古坑鄉自家農園為主，感染源為自家農園隔壁筍園主人為確診登革熱。

兩名個案於7月28日有發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀至雲林縣診所就近就醫，當日去雲林縣診所就診採檢NS1快篩陽性，7月29日晚間經疾病管制署檢驗PCR陽性判定為確診病例。

此外，台南和雲林各新增1例重症個案，均有潛在疾病，台南市60多歲男性一度因為登革熱重症併發心衰竭、雲林70多歲女性則一度出現休克、呼吸衰竭、意識受損等重症情況，目前2人狀況改善，都仍在加護病房住院中。今年國內累計9例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣7例及台南市2例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。

疾管署提醒，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上，因此曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

輕、中度警示徵象包含，持續性嘔吐、腹部疼痛、黏膜出血、體液蓄積、嗜睡或躁動不安、肝臟腫大、血容比增加與血小板急速下降等。若病情再惡化會進入重症，則會出現3個情況，分別是嚴重血漿滲漏、嚴重出血、嚴重器官損傷，比較多是肝臟，中樞神經、心臟、腎臟也有可能。

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，加上氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，請民眾於下雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史