Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

大倉久和大飯店2023中秋獻禮 「綺月雅呈」月餅禮盒

By 台灣英文新聞
2023/08/01 17:28
圖/大倉久和大飯店
圖/大倉久和大飯店

圖/大倉久和大飯店

圖/大倉久和大飯店

大倉久和大飯店2023年中秋佳節推出「綺月雅呈」月餅禮盒，雅緻經典的外盒設計，加上實力派主廚團隊手工製作的多款廣式月餅，每年總是吸引饕客們爭相購買。綺月雅呈中秋月餅禮盒共有3款口味共9入的廣式月餅：紅棗桂圓、栗子蛋黃蓮蓉與蓮蓉雙調，每盒售價$1,280，2023年8月15日前享早鳥預購85折優惠，大宗購買另有折扣。詳情請洽大倉久和大飯店官網，或致電訂購專線：02-2181-5116。

綺月雅呈中秋月餅禮盒以經典的廣式月餅呈現，主廚團隊純手工製作「紅棗桂圓」、「栗子蛋黃蓮蓉」與「蓮蓉雙調」3款口味。「紅棗桂圓」融合兩款養身益氣的在地食材，選用台南東山的窯燒龍眼乾，加上上等紅棗製成的紅棗泥，層次厚潤卻甜而不膩；秋季正式品嚐栗子的季節，「栗子蛋黃蓮蓉」選用嘉義中埔的台灣板栗，加上清香優雅的蓮蓉與香氣十足的上等鹹蛋黃，入口鹹香甜潤，口感綿密細緻；廣式月餅最經典的口味非蓮蓉末屬，而蓮蓉依蓮子留衣（皮）與否分為白蓮蓉與黃蓮蓉，主廚團隊選用上乘的湖南湘潭蓮子，承襲古法多道工序，調配出白、黃蓮蓉完美比例融合的「蓮蓉雙調」口味，吃起來皮薄餡滿、口感絲滑。綺月雅呈中秋月餅禮盒共有3款口味、9入月餅，每盒售價$1,280，8月15日前預購再享早鳥85折優惠，企業大宗購買另有優惠。

除廣式月餅外，大倉久和大飯店亦有多款手工酥餅禮盒供送禮選擇，像是以台灣烏魚子手工揉捏入餡的「烏魚子酥」，鹹香海味與蓮蓉、豆沙交織，上市至今一直是熱銷商品；「蛋黃酥」以細緻淡雅的蓮子餡為主調，華麗演繹蓮蓉蛋黃、蓮子豆沙與蓮蓉XO醬三種口味；「綠豆椪」酥皮入口即化卻層次分明，包裹著綿密綠豆沙餡，遵循古法製作，口感餘韻無窮。多款禮盒皆可代表送禮心意，詳情請至官網，或致電訂購專線：02-2181-5116由專人為您服務。

更新時間 : 2023-08-01 21:06 GMT+08:00

最受歡迎

南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒