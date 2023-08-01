大倉久和大飯店2023中秋獻禮 「綺月雅呈」月餅禮盒

大倉久和大飯店2023年中秋佳節推出「綺月雅呈」月餅禮盒，雅緻經典的外盒設計，加上實力派主廚團隊手工製作的多款廣式月餅，每年總是吸引饕客們爭相購買。綺月雅呈中秋月餅禮盒共有3款口味共9入的廣式月餅：紅棗桂圓、栗子蛋黃蓮蓉與蓮蓉雙調，每盒售價$1,280，2023年8月15日前享早鳥預購85折優惠，大宗購買另有折扣。詳情請洽大倉久和大飯店官網，或致電訂購專線：02-2181-5116。

綺月雅呈中秋月餅禮盒以經典的廣式月餅呈現，主廚團隊純手工製作「紅棗桂圓」、「栗子蛋黃蓮蓉」與「蓮蓉雙調」3款口味。「紅棗桂圓」融合兩款養身益氣的在地食材，選用台南東山的窯燒龍眼乾，加上上等紅棗製成的紅棗泥，層次厚潤卻甜而不膩；秋季正式品嚐栗子的季節，「栗子蛋黃蓮蓉」選用嘉義中埔的台灣板栗，加上清香優雅的蓮蓉與香氣十足的上等鹹蛋黃，入口鹹香甜潤，口感綿密細緻；廣式月餅最經典的口味非蓮蓉末屬，而蓮蓉依蓮子留衣（皮）與否分為白蓮蓉與黃蓮蓉，主廚團隊選用上乘的湖南湘潭蓮子，承襲古法多道工序，調配出白、黃蓮蓉完美比例融合的「蓮蓉雙調」口味，吃起來皮薄餡滿、口感絲滑。綺月雅呈中秋月餅禮盒共有3款口味、9入月餅，每盒售價$1,280，8月15日前預購再享早鳥85折優惠，企業大宗購買另有優惠。

除廣式月餅外，大倉久和大飯店亦有多款手工酥餅禮盒供送禮選擇，像是以台灣烏魚子手工揉捏入餡的「烏魚子酥」，鹹香海味與蓮蓉、豆沙交織，上市至今一直是熱銷商品；「蛋黃酥」以細緻淡雅的蓮子餡為主調，華麗演繹蓮蓉蛋黃、蓮子豆沙與蓮蓉XO醬三種口味；「綠豆椪」酥皮入口即化卻層次分明，包裹著綿密綠豆沙餡，遵循古法製作，口感餘韻無窮。多款禮盒皆可代表送禮心意，詳情請至官網，或致電訂購專線：02-2181-5116由專人為您服務。