詐騙廣告橫行GOOGLE不管？去年移除52億則、揭打詐困境與措施

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）政府聯手平台巨頭打擊網路詐騙廣告，Google遭質疑下架率僅六成偏低。對此Google今（1）日表示，2022年已移除廣告逾52億則、限制破43億則，下架率低是因舉報標的非廣告、非屬Google、超連結無法移除等因素，並強調已新增政府舉報專屬管道，確保機關了解處理機制及結果，此外也提出打詐三招來防治。

Google台灣客戶解決方案副總經理李芝禎指出，Google廣告分四種類型，分別為搜尋廣告、多媒體廣告、影音廣告及行動廣告。搜尋廣告可以透過「贊助商廣告」或是「廣告」的字樣辨識；網頁中的多媒體廣告，可透過右上角顯示圖示區分來自Google、發布商或其他數位廣告公司；影音廣告則會透過YouTube放送，以及在該平台搜尋結果最上方或右邊影片播放清單最上方；行動廣告主要會在手機或平板電腦等行動裝置上顯示，包括來電專用廣告、應用程式宣傳廣告等。

李芝禎也提及，Google在2022年移除了超過52億則廣告、限制43億則以上的廣告，並將超過670萬個廣告客戶帳戶停權；相較於2021年,Google移除的廣告增加了20億則。此外，Google也阻擋或限制了超過15億個個人發布商網頁放送廣告，並針對超過 143,000 個發布商網站採取更廣泛、網頁層級的違規處置。

提及與金管會合作打詐逾3個月，提報廣告下架率僅60.92%，遠低於Meta的98.32％，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻直指三原因，其一，舉報標的並非廣告而是內容，所以無法以廣告處理；其二，被檢舉之網頁不屬於Google，無法處理；其三，被檢舉的超連結不算廣告，Google可以移除超連結所搭載的廣告，但無法移除網頁及所含超連結，可能被視為沒有移除。

陳幼臻也提出，從2011年開始台灣政府機關要求移除的項目數為1067。最多是誹謗、選罷法相關。先前政府單位舉報，與一般使用者舉報表單相同，Google為免公布行動，被有心人士用以鑽漏洞、打擊特定目標，不會像檢舉者說明處理情形。但經與相關單位討論後，設立政府單位專屬的檢舉表單，透過此管道的舉報都會受理，並且會說明如何處置。從2011年開始台灣政府機關要求移除的項目數為1067。最多是誹謗、選罷法相關，相關數據也會透過透明度報告向大眾公開。

只要是違反政策的廣告，機器掃完發生有問題的就會請人工團隊去辦定。透過這些檢舉回饋，已可以回頭對機器進行挑整，與政府單位合作可以優化機器學習的過程。所有政府對谷歌提出的移除要求，不論事廣告還是誹謗，都會在透明度輸出。

Google也提出打詐三招，包括從廣告源頭進行管理，與政府密切溝通、合力打擊，以及提升數位素養發起全民攻勢。

從廣告源頭進行管理： Google針對投放廣告的廣告客戶及擁有數位廣告版位的發布商,分別制定並執行有效政策，來防止Google廣告遭到濫用，並定期參酌外部環境、民情法規，以及詐騙手法不斷更新政策，確保政策與時俱進，全力防範惡意廣告行為。具體措施包括透過廣告客戶驗證計畫落實實名制，以AI技術的自動化系統大規模偵測違規廣告，並加入人工審核。

與政府密切溝通、合力打擊：Google於2022年8月擴大金融服務廣告驗證計畫適用範圍至台灣，凡宣傳任何金融商品服務，不只是「證券投資信託及顧問法(投信投顧法)」第70條之 1規定的有價證券，廣告客戶都必須證明已取得台灣的相關金融服務監管機構授權、能在台灣提供這樣的服務，才可透過廣告推廣。此外，Google和政府之間也採取新的舉報機制，以「檢舉序號」取代「填報表格」，同時保持密切溝通、100% 受理檢舉。

提升數位素養發起全民攻勢：為了提升Google廣告透明度，Google在今年推出廣告資訊公開中心，讓使用者都能掌握Google平台中（包含 Google 搜尋、廣告聯播網、YouTube)已通過驗證的廣告客戶身分、所投放的廣告位置和廣告類型等資訊，更可以透過搜尋特定廣告主並查看廣告主的頁面資訊。我的廣告中心則協助使用者控管YouTube、Google搜尋與探索中顯示的廣告類型。提供使用者限制敏感廣告類別的選項外，並可以進一步自行控管和了解哪些資訊會被用來打造個人化廣告。