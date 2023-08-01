六福美食展限時優惠 住宿4折、美食63折

美食年度最大盛事2023年美食展即將於8月4 日至8月7日於世貿一館隆重登場，六福旅遊集團〈攤位編號A12 19〉以『永續食癒』為主題，為核心，推出連續五年榮獲溯源餐廳 履歷認證的《大地溯源套餐》、選用台灣在地好食材， 結合五星主廚手藝，為饕客帶來六福村、六福莊、 台北六福萬怡酒店及六福美饌等美味料理展示。主廚天天奢華上菜， 包含以創意粵菜聞名的粵亮廣式料理靓皮烤鴨、 六福皇宮極品牛肉麵、百大伴手禮黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯等供民眾 試吃，及推出展場限定快閃餐旅券、遊樂園券、餐券及伴手禮優惠， 最低優惠4折起，邀請消費者由舌尖出發，感受永續美好新生活。

連續5年獲溯源資格認證的粵亮廣式料理， 此次美食展再推出深獲饕家好評的星級溯源餐廳「 粵亮廣式料理大地溯源頂級單人套餐 2,380元」，以「天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮」 出發，精心選用溯源上等食材櫻桃鴨、萬香雞、龍虎石斑、自然豬、 台東池上米等入菜，從食材產地到餐桌，每道菜都經過逾20道程序 的層層把關，講究新鮮健康，再結合主廚精湛廚藝，精彩美味包含上 湯花膠燉陽光豬、吉品鮑鵝掌關東參、極汁米香炆骰子和牛肉等共8 道料理，層次風味獨具，讓民眾每一口都充滿驚喜，不僅食得安心， 更食出幸福原味。

展場限定！關西六福莊，全年最優惠4折，升等剛果綠地客房， 再送平日第三人免費入住

買8,999送9,000！六福萬怡入住即享三大餐廳星級美饌， 再贈9,000元餐飲折價券

大小朋友最愛的關西六福莊，限定快閃販售「樂農遊住房專案」9, 780元，美食展限定升等剛果綠地客房，4折入住一晚、加贈早餐 2客、客家風味料理2客、連兩日遊玩六福村， 再加贈淺山農事體驗採摘當季產物， 再享平日第三人入住招待專案全包，絕對是暑假最佳親子出遊首選。 「六福萬怡一泊三食美味假期住宿券8,999元」買 8,999元送9,000元，入住即享三大餐廳星級美饌，包含敘 日自助百匯早餐、靓皮烤鴨二吃以及大廳酒吧炸物小食，再加贈9, 000元餐飲折價券。

父親節倒數計時，最低51折，趁現在安排慶祝大餐最省荷包

美食旅展期間獨賣的熱銷商品「六福萬怡+一禮烘焙美食通用餐券套 票組(10張/套)」每套5,500元，一券在手即可品嚐敘日、 粵亮、大廳酒吧三大餐廳以及一禮烘焙法式手感烘焙。 大啖星級美饌，最低62折起，其中，使用1張券的話， 可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平日早餐或下午茶、 粵亮廣式料理港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等，若使用 2張券則是敘日平日午/晚餐，盡享各種美食百匯主題餐檯， 或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat 鳥籠下午茶一套，並享升級主題飲料不加價，4張券兌換粵亮經典的 靓皮烤鴨一套，再加贈第三吃，超值價格享用美味。

喜愛烤鴨的饕客，絕對不能錯過以創意粵菜結合靓皮烤鴨三吃的「 粵亮廣式料理四人鴨合宴」展場限定優惠51折4,999元，「 靓皮烤鴨」為老饕們必點菜色，選用3公斤的櫻桃鴨， 遵循傳統古法，依添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、 淋油等多道程序進行料理，再以百萬級大型專業烤箱進行烘烤， 皮脆肉多汁。菜單內容囊括靓皮片皮鴨、蘿蔓桂花鴨鬆、 菜脯絲瓜鴨架泡飯、雲腿金蒜蒸活龍蝦、花雕玉露海石斑、 粵亮手作開胃集、瓦甕老火煲例湯、粵亮招牌雙美點、 鴨油炒玉蘭菜及鮮果盤，豐盛飽足全鴨宴一次到位。

六福萬怡酒店「敘日全日餐廳平日暢饗券」原價1,518元，特價 1,150元，若一次買5張為5,750元，再送1張假日下午茶 券，相當於67折，假日使用也只要加價300元， 就能享時下最夯的松葉蟹吃到飽、生蠔及干貝無限暢饗， 以及全新一季主題餐檯「繽紛夏日節」，以夏季時令鮮果入料， 包含加入多汁鮮甜鳳梨的「夏威夷鳳梨胡里胡里雞」， 融合清爽酸甜柳橙的「焦糖橙汁豬排」，還有消暑聖品「 現挫芒果刨冰」，每一季也推出異國特色料理， 讓饕客味蕾環遊世界。

關西六福莊、六福村 推一日遊餐旅券，享星巴克、Q萌哈妮鬆餅

一票到底消暑暢玩六福村水陸雙樂園，FUN暑假好吃又好玩！

搶先預約 全台最驚悚的萬聖之夜「六福村萬聖節墓碑鎮」

值得一提的是今年關西六福莊及六福村也同步推出餐旅券。「六福村 雙人星巴克套餐套票」，首次推出超划算46折，原價3,598元 ，特價1,666元，一票暢玩水陸雙樂園，再加贈星巴克咖啡套餐 。四人同行更划算，「六福村四人鬆餅套票券」3,200元， 每人平均只要800元就可享六福村門票及Q萌哈妮鬆餅套餐， 不論是FUN暑假，消暑暢玩各種消暑滑水道設施， 或是每年必訪的全台最驚悚的萬聖之夜「萬聖節墓碑鎮」， 通通都適用，錯過這次可得再等明年！

「關西六福莊樂活淺山一日遊」，雙人價3,280元， 內含獲綠色餐廳認證的好望角餐廳客家風味套餐、淺山農事體驗， 化身一日農夫，跟著專家進行種植、採摘、生物防治等農事步驟， 親近土地，以及犀牛盆栽及犀牛噗噗手工紙手作體驗，認識蚯蚓怎麼 製造出肥沃的營養土，親手完成最特別的生態盆栽，輕鬆來趟寓教於 樂的綠色食旅一日遊。

視覺、味覺雙享受！ 展場四天買餐券、伴手禮品嚐在地原味食材

TOGO商品、獲獎伴手禮也是美食展必買焦點，搭配永續食癒理念 ，六福將精湛廚藝，轉化為多款招牌菜餚， 製成方便購買的外帶包裝，可現場選購， 在家輕鬆回溫即可享受星級美味，包含百大伴手禮「黃金蟲草鮑魚烏 骨雞煲湯」展場限定優惠999元，嚴選台灣烏骨雞及黃金蟲草， 添加鮑魚、南美貝等珍貴食材， 熬煮出鮮甜爽口而富餘韻的迷人風味。榮獲2023銀髮友善食品「 一禮烘焙 法式蝴蝶酥」展場限定買二送一，循環經濟友善淺山農場產地直送的 「淺山輕食蔬菜乾」，也都為2023美食展限定商品。

四天展期，六福旅遊集團攤位〈編號A1219〉不但有好康拿、 更有美味試吃，搭配主廚天天奢華上菜，呈現旗下美饌特色， 粵亮廣式料理、敘日全日餐廳、六福美饌、 六福客棧便當和一禮烘焙都會在美食展陸續登場， 提供包括靓皮烤鴨、爐烤肋眼牛排、 臘味香菇蒸雞等好料供參觀民眾嚐鮮， 吃到喜歡就能在現場馬上下單。

現場更規劃滿額禮，匯集多重好康回饋消費者，單筆消費滿8, 888元即贈獲得2023銀髮友善食品的一禮烘焙法式蝴蝶酥乙盒 ，單筆消費滿13,888元即贈百大伴手禮黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲 湯，單筆消費20,888元即贈粵亮廣式料理靓皮烤鴨三吃券乙張 ，買越多省越多。