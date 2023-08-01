俄籍網紅疑因生機飲食死於營養不良　熟人透露：她過去七年只吃水果

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一名擁有數百萬粉絲的俄羅斯籍網紅以推廣「生機飲食」聞名，近日卻疑似因這類「健康飲食」而嚴重營養不良導致「餓死」。

生機飲食為食用「有機素食」，不可吃動物性食物（含蛋、奶、肉類），且不得經過烹飪，須「生食」，也不能吃受汙染或加工過的食品。

這名網紅Zhanna D’art是在東南亞旅行途中於馬來西亞死亡，一名好友向媒體透露，他在幾個月前和Zhanna見面時，Zhanna看起來十分虛弱，腫脹的腿部還流出淋巴液，當時大家都想將她送回家治療，但卻沒有成功。

還有一名Zhanna在泰國的室友說道，他再次見到Zhanna時甚至起了雞皮疙瘩，每天早上都害怕看見她的屍體。

根據紐約時報報導，Zhanna的媽媽認為女兒是死於霍亂，但真正的死因目前尚未公布，Zhanna的朋友們則一致的認為她也有可能是餓死的，因為她的健康狀況看起來十分糟糕。

Zhanna在過去4年裡不斷向外界表示，她完全是靠著生鮮素食飲食，只攝取水果、葵花籽芽、水果奶昔和果汁。一名Zhanna的熟人透露，她在過去七年裡大多只吃了波羅蜜及榴槤等熱帶水果。

Zhanna在生前曾表示，自己周遭的人之所以看起來比真實年紀老是因為「垃圾食物」，在社群媒體上推廣著未經烹飪的素食，她說道，她的身心每天都在變化，她很喜歡新的自己，也絕對不會回到以前的習慣。

報導指出，未經烹飪過的蔬菜雖有助於減肥、改善心臟病、預防糖尿病等，但也存在著營養不良的危險，如缺鈣、缺乏維生素D等，貧血、神經系統損傷及不孕的可能性也會增加。

而一些Zhanna的粉絲們則是認為，除了把死因歸咎於生機飲食外，Zhanna也有可能是因為吃到了含有化學成分的水果才導致死亡。