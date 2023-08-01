社會新鮮人必學！北富銀提供三招職場新人理財錦囊

隨著畢業求職潮如火如荼展開，許多社會新鮮人也開始踏入職場。 台北富邦銀行近日進行薪轉戶分析，發現30歲以下的年輕薪轉戶每 年約有9.6萬元結餘，但其中高達95%放在存款， 有定期定額投資習慣的人數僅佔1.3%。面對低薪低利時代， 北富銀建議社會新鮮人在財務規劃上可三管齊下， 善用薪轉戶優惠節約支出，留意現金流並完善債務規畫， 並及早養成紀律投資的習慣，透過長期理財打好財富基礎。

北富銀說明，薪轉戶身分對社會新鮮人來說相當有利， 可直接獲得許多優惠。以北富銀薪轉戶來說，薪轉戶可利用「定期定 額基金3筆免手續費限時優惠」以每月3,000元小金額即可開啟 理財的第一步。而投資單筆基金、海外債、ETF、 海外股票可享最高5折的手續費折扣、 新開證券戶亦享台股電子下單手續費優惠，投保支付保費則有最高3 %的現金回饋，如果將來申辦房貸或信貸， 也都有貸款利率及手續費上的優惠。薪轉戶除了每月最高99次跨行 提款、轉帳免手續費次數以外， 如果以薪轉戶身分申辦集團旗下其他企業服務， 也都有機會獲得更低的價格， 例如北富銀薪轉企業員工可享台灣大哥大企業客戶專屬優惠方案； 如果投保富邦產險的強制險及任意險，汽車最高減免330元， 機車最高減免210元，善加利用能省下不少開銷。

此外，新鮮人剛出社會，通常還沒有太多存款或資產， 就業的薪資收入是申辦信用卡最主要的財力證明。北富銀指出， 薪資單、薪資的存摺入帳紀錄，都是很有力的證明文件， 但仍需要費心留存或準備；如果向綁定薪轉戶的銀行申辦信用卡， 銀行能夠憑藉既有的帳戶紀錄，就足夠了解客戶狀況， 申辦過程可較簡化，也更容易辦卡成功。

其次則是要留意現金流及完善債務規劃。掌握好每個月的現金狀況， 對社會新鮮人來說是特別重要的一門功課， 許多人在求學時有辦理就學貸款，北富銀建議應依個人收入狀況， 具體規劃短中長期攤還計畫。如果有還款壓力，依教育部規定前一年 度平均每月所得低於4萬元或具備低收入戶或中低收入戶資格者，可 逐年申請緩繳本息方案，一年期間可免繳本金及利息，最多可申請8 年；若不符合上述條件，也可向承貸銀行申請「只繳息不還本」， 最多可一次申請8年。不過此兩個方案只可接續申請， 不能同時並行。北富銀也提醒年輕人，無論哪一種緩繳方案， 本質上只是遞延債務，建議還是應固定留下一部分款項做還債預算， 才不致在寬緩期滿後無法因應暴增的財務壓力，留下不良債信紀錄。

最後，北富銀分析，由於當前存款利率低於物價指數， 如果僅仰賴儲蓄，即使帳戶數字增加，但實質購買力卻是減弱的， 無法產生良好的資產增值效果， 建議年輕人善用適合的理財工具提高資產增速。 目前市面上有不少專為小資族設計的理財產品，以北富銀「奈米投」 為例，擁有獨家切小股專利技術，每月只要一千元即可配置最多20 檔ETF，在分散風險的同時， 還有專家經理人協助即時根據市場趨勢調整投資組合配置， 讓投資人能夠省錢又省心，透過定期定額長期持續穩定投入， 累積出豐厚本金與獲利，相當適合社會新鮮人作為投資入門工具。 自即日起至9/30，凡北富銀薪轉戶申購奈米投可享有1筆新申購 信管費終身3折優惠，年輕族群不妨趁此機會展開紀律投資， 把小錢滾成財富。

※各項優惠活動具時效性， 最新優惠及詳細辦法請參閱北富銀官方網站及北富銀薪轉戶專區說明 ：

l https://www.fubon.com/banking/ personal/

l https://www.fubon.com/banking/ event/hot/fbtransfer/index. html

※風險警語及注意事項