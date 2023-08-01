新北新卸任校(園)長交接　劉和然期勉：齊心遠播幸福教育愛

新北市112學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園 新卸任校(園)長交接典禮於今(1)日舉行，共有79位學校校長 及6位幼兒園園長出席，其中，退休校(園)長11名、連任校(園 )長35名、調任校(園)長26名及新任校(園)長13名， 副市長劉和然到場獻上最誠摯的祝福與鼓勵，更期許每所學校在新北 卓越校長的領航下，遠播幸福教育愛，散發光芒。

副市長劉和然表示，感謝所有新北教育夥伴不辭辛勞的努力與付出， 以及退休校長們將人生的精華歲月都奉獻給教育。 本學年度交接典禮主題「適性、國際、科技，幸福教育愛」，由「 適性」、「國際」、「科技」三個面向的相互結合為出發點， 強調教育端面臨科技化社會的同時，須兼顧人文立場， 培養學童堅強的韌性，以適性的教學相長， 陪伴學生面對新興科技的挑戰，拓展廣闊的國際視野。

劉副市長也親自致贈退休校(園)長素雅清逸的「幸運」茶具組， 如同曖曖內含光的退休校(園)長們，默默付出，教育路上有校（ 園）長們亦是新北的幸運。內斂的色調也寓意閒適悠然的退休生活， 在新的人生扉頁中，也將幸運帶給退休校(園)長， 祝福未來幸福順心。

典禮上的教育理念傳承活動， 由劉副市長與豐珠中學卸任校長陳紅蓮校長、 貢寮國小新任校長楊小梅校長，攜手點亮蒲公英， 象徵校長們齊心協力將愛貫注於新北教育，帶領師生適性探索， 在面臨國際化與科技衝擊的時代，都能做好萬全準備，面對挑戰。

豐珠中學陳紅蓮校長代表退休校(園)長致詞表示，校長身為首席教 師，能夠帶領學校方向，扭轉師生強大的生命幅度， 陳校長也以哲學家詩人魯米「萬物生而有翼」 這首詩勉勵身負使命的校長們，承擔神聖的責任。

全國首位新住民校長，新任貢寮國小楊小梅校長代表新任校長致詞時 表示，在文化與經濟雙重弱勢成長背景下， 告訴自己唯有教育可以翻轉人生，一步一腳印努力，才有今天成就， 也讓弱勢學生及新二代的學生知道機會是掌握在自己手上， 勇敢築夢，才能看到幸福未來。 也期勉自己除以新住民身份激勵孩子，更要營造一個國際化校園， 讓學生學習認識不同文化，尊重、欣賞文化差異，拓展國際視野。

教育局強調，校(園)長身負校務推動的重責，教育局將全力支持校 (園)長辦學，持續創新精進，積極推動各項適性發展政策，以4年 8億翻倍投資全國首屈一指的技職教育；推動在地就學大聯盟， 在地就學率朝8成邁進；公共化幼兒園將增加100班， 公共化比例達四成；以全國第一的新北校園通APP進行數位治理， 建置10,600間智慧教室，落實科技教育數位轉型，以「適性、 科技及國際」等教育方針，提升學生全球競爭力。

【陳紅蓮校長】

陳紅蓮校長自103年至111年， 每年的跨年與除夕夜都會暖心陪伴學生一起度過， 任內更帶領師生一同親近自然，從一年一露營、 一年一百岳到開墾雞母嶺，賦予教學更豐富的內涵與視角， 更讓學習不再侷限於教室，而是擴展到天地之間。

(1) 自103年到111年，每年跨年、除夕陪伴學生。

(2) 開墾雞母嶺，復育廢耕40年水梯田，養雞、養蜂、生態池復活， 開發各種產品，包括豐珠米、豐珠蛋、豐蜜蜜、豐珠皂等。

(3) 一年一百岳(103合歡山、104雪山、105嘉明湖、106玉 山、107奇萊南華、108加羅湖、109嘉明湖、110哈盆古 道越嶺、111霞喀羅古道)

(4) 一年一露營、豐姊姊帶你登百岳、創新開學典禮

(5) 帶領師生攀樹、郊山看地圖、探尋螢火蟲密境、台東內本鹿露營

【楊小梅校長】

對於小時候在越南的記憶就是父母帶著我們全家人躲避飛機的轟炸， 越南淪陷時，父母帶著我們來到港口，因為船上已經擠滿了人， 爸爸當下決定回家再想辦法，因為家人一個都不能走散， 一個都不能少。

因為南北越統一，越南排華嚴重，爸爸媽用盡一切方法， 在臺灣政府「仁德專案」收容中南半島難民政策下，帶著9個小孩離 鄉背景一無所有到台灣，在政府安置下在木柵安康社區居住，14坪 一家11口+奶媽共12人。在經濟和文化弱勢下，9個小孩分別寄 住在不同地方，其中最小的4個包括我寄讀在救總兒童福利中心。

來台灣10歲才開始人生第1次就學國小二年級，注意符號都不會， 總是在學校安安靜靜坐在位置上，謝謝老師發現不敢、不會， 膽怯在一旁，希望大家都看不到我的隱形人， 利用下課耐心的教導我，回到救總福利中心， 阿姨在給我們加強輔導，慢慢的讓我融入班級與同學互動。

國小3年級重新編班，又要重新適應新的同學， 老師為了讓我找到自信，讓我擔任小組長， 鼓勵我參與班級模範生選拔，在4年級拿到我人生第一個獎牌-模範 生時，高興地跟爸媽報喜訊，謝謝老師給我機會， 謝謝同學看到我的努力與改變，笑容也越來越多。

在愛與鼓勵下的孩子才能看到未來的幸福希望， 高年級時老師教學觀摩，還請我擔任小老師，教同學國語造詞， 老師身教、境教深深影響著我。

即使因為年齡、文化和經濟弱勢， 但是我在學校得到老師與同學的陪伴與鼓勵，讓我更努力， 希望未來有機會像老師一樣，像蒲公英的種子，散播希望與愛， 幫助更多弱勢或文化不利的孩子，找到生命的存在價值。