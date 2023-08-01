新北新卸任校(園)長交接　劉和然期勉：齊心遠播幸福教育愛

新北市112學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校(園)長交接典禮於今(1)日舉行，共有79位學校校長及6位幼兒園園長出席，其中，退休校(園)長11名、連任校(園)長35名、調任校(園)長26名及新任校(園)長13名，副市長劉和然到場獻上最誠摯的祝福與鼓勵，更期許每所學校在新北卓越校長的領航下，遠播幸福教育愛，散發光芒。
副市長劉和然表示，感謝所有新北教育夥伴不辭辛勞的努力與付出，以及退休校長們將人生的精華歲月都奉獻給教育。本學年度交接典禮主題「適性、國際、科技，幸福教育愛」，由「適性」、「國際」、「科技」三個面向的相互結合為出發點，強調教育端面臨科技化社會的同時，須兼顧人文立場，培養學童堅強的韌性，以適性的教學相長，陪伴學生面對新興科技的挑戰，拓展廣闊的國際視野。
劉副市長也親自致贈退休校(園)長素雅清逸的「幸運」茶具組，如同曖曖內含光的退休校(園)長們，默默付出，教育路上有校（園）長們亦是新北的幸運。內斂的色調也寓意閒適悠然的退休生活，在新的人生扉頁中，也將幸運帶給退休校(園)長，祝福未來幸福順心。
典禮上的教育理念傳承活動，由劉副市長與豐珠中學卸任校長陳紅蓮校長、貢寮國小新任校長楊小梅校長，攜手點亮蒲公英，象徵校長們齊心協力將愛貫注於新北教育，帶領師生適性探索，在面臨國際化與科技衝擊的時代，都能做好萬全準備，面對挑戰。
豐珠中學陳紅蓮校長代表退休校(園)長致詞表示，校長身為首席教師，能夠帶領學校方向，扭轉師生強大的生命幅度，陳校長也以哲學家詩人魯米「萬物生而有翼」這首詩勉勵身負使命的校長們，承擔神聖的責任。
全國首位新住民校長，新任貢寮國小楊小梅校長代表新任校長致詞時表示，在文化與經濟雙重弱勢成長背景下，告訴自己唯有教育可以翻轉人生，一步一腳印努力，才有今天成就，也讓弱勢學生及新二代的學生知道機會是掌握在自己手上，勇敢築夢，才能看到幸福未來。也期勉自己除以新住民身份激勵孩子，更要營造一個國際化校園，讓學生學習認識不同文化，尊重、欣賞文化差異，拓展國際視野。
教育局強調，校(園)長身負校務推動的重責，教育局將全力支持校(園)長辦學，持續創新精進，積極推動各項適性發展政策，以4年8億翻倍投資全國首屈一指的技職教育；推動在地就學大聯盟，在地就學率朝8成邁進；公共化幼兒園將增加100班，公共化比例達四成；以全國第一的新北校園通APP進行數位治理，建置10,600間智慧教室，落實科技教育數位轉型，以「適性、科技及國際」等教育方針，提升學生全球競爭力。
【陳紅蓮校長】
陳紅蓮校長自103年至111年，每年的跨年與除夕夜都會暖心陪伴學生一起度過，任內更帶領師生一同親近自然，從一年一露營、一年一百岳到開墾雞母嶺，賦予教學更豐富的內涵與視角，更讓學習不再侷限於教室，而是擴展到天地之間。
(1) 自103年到111年，每年跨年、除夕陪伴學生。
(2) 開墾雞母嶺，復育廢耕40年水梯田，養雞、養蜂、生態池復活，開發各種產品，包括豐珠米、豐珠蛋、豐蜜蜜、豐珠皂等。
(3) 一年一百岳(103合歡山、104雪山、105嘉明湖、106玉山、107奇萊南華、108加羅湖、109嘉明湖、110哈盆古道越嶺、111霞喀羅古道)
(4) 一年一露營、豐姊姊帶你登百岳、創新開學典禮
(5) 帶領師生攀樹、郊山看地圖、探尋螢火蟲密境、台東內本鹿露營
【楊小梅校長】
對於小時候在越南的記憶就是父母帶著我們全家人躲避飛機的轟炸，越南淪陷時，父母帶著我們來到港口，因為船上已經擠滿了人，爸爸當下決定回家再想辦法，因為家人一個都不能走散，一個都不能少。
因為南北越統一，越南排華嚴重，爸爸媽用盡一切方法，在臺灣政府「仁德專案」收容中南半島難民政策下，帶著9個小孩離鄉背景一無所有到台灣，在政府安置下在木柵安康社區居住，14坪一家11口+奶媽共12人。在經濟和文化弱勢下，9個小孩分別寄住在不同地方，其中最小的4個包括我寄讀在救總兒童福利中心。
來台灣10歲才開始人生第1次就學國小二年級，注意符號都不會，總是在學校安安靜靜坐在位置上，謝謝老師發現不敢、不會，膽怯在一旁，希望大家都看不到我的隱形人，利用下課耐心的教導我，回到救總福利中心，阿姨在給我們加強輔導，慢慢的讓我融入班級與同學互動。
國小3年級重新編班，又要重新適應新的同學，老師為了讓我找到自信，讓我擔任小組長，鼓勵我參與班級模範生選拔，在4年級拿到我人生第一個獎牌-模範生時，高興地跟爸媽報喜訊，謝謝老師給我機會，謝謝同學看到我的努力與改變，笑容也越來越多。
在愛與鼓勵下的孩子才能看到未來的幸福希望，高年級時老師教學觀摩，還請我擔任小老師，教同學國語造詞，老師身教、境教深深影響著我。
即使因為年齡、文化和經濟弱勢，但是我在學校得到老師與同學的陪伴與鼓勵，讓我更努力，希望未來有機會像老師一樣，像蒲公英的種子，散播希望與愛，幫助更多弱勢或文化不利的孩子，找到生命的存在價值。