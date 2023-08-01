臺灣土銀國泰一號「台北中華大樓」　創國內REITs都更首例

臺灣土地銀行受託經管國泰一號不動產投資信託基金（REIT）的「台北中華大樓」都更重建案，於2022年10月順利完工取得使用執照，並於2023年5月獲臺北市政府同意都更成果備查，正式完成都更，創下國內以REITs結合都更活化資產首例。

台北中華大樓地點良好，鄰近西門捷運站，串聯西門徒步區與北門相機街，堪稱西區門戶商業指標，重建後為地上28層、地下5層的複合式商業大樓，依照國泰一號2022年第四季基金績效報告顯示，台北中華大樓2022年底估值已達到82.17億元。

目前台北中華大樓地上1~4樓規劃為商場，持續招商中。地上6~28樓為旅館，由日本西鐵飯店集團旗下四星級品牌「索拉利亞西鐵飯店」（Solaria Nishitetsu Hotel）搶先進駐，作為西鐵飯店集團在臺第一個營運駐點，於2023年8月1日正式開幕；地下5層則作為停車場使用，為中興電工機械股份有限公司承租管理，現已對外營運。

臺灣土地銀行指出，原台北中華大樓因內部管線老舊、磁磚脫落及樓層高度不足，不符現代企業需求，造成空間使用品質低落。經國泰一號基金受益人會議決議以都更方式辦理台北中華大樓重建工程，並由本基金不動產管理機構國泰建築經理股份有限公司擔任實施者，透過都更重新規劃大樓整體設計，有效活化原有資產，也成為國內不動產投資信託基金實施都市更新首例。

此外，台北中華大樓都更案基地及建物規劃全面採用綠建築設計，置入許多生態、節能、減碳等設施，例如大樓空地及陽臺全面綠化、採用省水設備及設置雨水儲留回收系統、空調及照明節能設計與屋頂設置太陽能板發電設備等綠建築設施。依內政部綠建築評定結果，該大樓於綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾改善等指標表現優異，並於2023年3月14日取得內政部所頒發「黃金級」綠建築標章，有效落實臺灣土地銀行節能、低碳建築原則。

臺灣土地銀行依循赤道原則、金管會綠色金融行動方案2.0及3.0等準則辦理綠色金融專案，從自身受託經管的REITs做起，響應永續金融環境的經營理念，以期對整體環境、社會及經濟之正向發展扮演更積極的角色。