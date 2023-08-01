（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）林務局昨(7/31) 在新北市泰山區泰山運動場舉辦「第2屆森林英雄挑戰賽」活動，全台護管員進行專業大競技，展現山林間平日刻苦訓練的成果。

林務局(8月1日起改制為農業部林業及自然保育署)發布新聞稿表示，7/31是「世界巡護員日」，特地舉辦森林護管人員專業技能競賽，這是森林英雄榮耀之戰，更是森林護管人員展現守護台灣森林資源的第一線戰力，平日刻苦訓練的成果。

在昨天的競技中，林務局轄下8個林區管理處各自組隊，分別針對護管員的體能、滅火、鋸木及知識等4大項專業技能進行有趣但並不簡單的比賽，再將各項成績綜合評分選出優勝隊伍，過程不但充滿趣味與張力，也實實在在地考驗所有參賽者的基本功。

上圖與下圖 (林業及自然保育署臺中分署)

中央社引述林務局長林華慶表示，森林護管人員的工作常被社會大眾誤會為可以恣意遊山玩水的「爽缺」，但其實森林護管人員的工作非常辛苦，除了工作環境需要忍受蜂螫蟲咬、惡劣天氣、與家人分隔兩地，還需提防動物攻擊、山老鼠、山崩等帶來的威脅。

他表示，森林護管人員並非全都畢業自森林相關系所，常有退役軍人、資訊技術人員、工程師、攝影師等各行各業的人，基於對山林的熱愛、守護自然的熱情，而投身森林護管工作。

林務局舉辦「森林英雄挑戰賽」 全台灣護管員專業大競技