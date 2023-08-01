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到底是人還是熊？中國動物園馬來熊遭質疑為「工讀生」　園方否認：是真的熊

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/01 15:40
馬來熊（非當事熊）（圖／pxiabay_ <a href="https://pixabay.com/users/slavan_art-12005464/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6621235">Slavan_Art</a>）

馬來熊（非當事熊）（圖／pxiabay_ Slavan_Art

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近日網路上流傳著一段中國杭州動物園裡一隻熊的影片，許多人認為那隻熊是一隻披著布偶裝的人，但園方出面否認此一說法。

影片中的熊為馬來熊，該隻熊在影片中站立的影片在網路上瘋狂流傳，該隻馬來熊的站立方式，以及站立後背上及屁股上的皺褶讓許多人不禁懷疑是「工讀生」假扮的熊。

杭州動物園於網路上對此澄清，這些來自馬來西亞的太陽熊為世界上體型最小的熊，雖然看起來與眾不同，但卻是真實存在的，另外，人也無法承受在40度高溫下套著熊裝。

動物園在接到美聯社詢問電話後拒絕回應與這隻熊有關的問題，表示週一將安排記者們來看他。

根據園方表示，太陽熊的體型相當於一隻大型犬，以後腿站立後的高度最高可達130公分，而灰熊和其他熊類站立後的高度可達280公分。

報導指出，中國的動物園先前就有被指控將狗染成狼或非洲野貓、將驢子染成斑馬的先例。
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馬來熊

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