到底是人還是熊？中國動物園馬來熊遭質疑為「工讀生」　園方否認：是真的熊

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)近日網路上流傳著一段中國杭州動物園裡一隻熊的影片,許多人認為那隻熊是一隻披著布偶裝的人,但園方出面否認此一說法。

影片中的熊為馬來熊,該隻熊在影片中站立的影片在網路上瘋狂流傳,該隻馬來熊的站立方式,以及站立後背上及屁股上的皺褶讓許多人不禁懷疑是「工讀生」假扮的熊。

杭州動物園於網路上對此澄清,這些來自馬來西亞的太陽熊為世界上體型最小的熊,雖然看起來與眾不同,但卻是真實存在的,另外,人也無法承受在40度高溫下套著熊裝。

動物園在接到美聯社詢問電話後拒絕回應與這隻熊有關的問題,表示週一將安排記者們來看他。

根據園方表示,太陽熊的體型相當於一隻大型犬,以後腿站立後的高度最高可達130公分,而灰熊和其他熊類站立後的高度可達280公分。

報導指出,中國的動物園先前就有被指控將狗染成狼或非洲野貓、將驢子染成斑馬的先例。

A zoo in China has denied suggestions some of its bears might be people in costumes after photos of the animals standing like humans circulated online.



