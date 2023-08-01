CPTPP中國申請案 過還是不過？允准恐得罪美國 會員國陷兩難

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）在英國終於獲准加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）後，成員國現面臨了下一個燙手山芋－中國申請案，其涉入的不僅是入會標準問題，政治才是最頭疼的因素。

路透報導，7月CPTPP成員在紐西蘭奧克蘭會議中正式批准英國入盟，成為第12個成員國。接下來要商議的申請案包括中國、台灣、烏克蘭、哥斯大黎加、烏拉圭與厄瓜多。

原先有不少國家以CPTPP高門檻為由，不將中國入會當一回事，但專家指，北京有可能想方設法排除萬難，達到入會標準。然而，當初此一由美國主導的貿易協定，本意就是為了抗衡中國日增的經濟勢力，惟前美國總統川普（Donald Trump）上任後美國退出，才演變至今日以日本為首的局面，若北京鐵了心加入這組織，不啻滅了其「抗中」意圖，扳回一城。

中國真的有望加入嗎？

就技術障礙而言，欲成為CPTPP的一員，須大幅削減關稅，致力開放服務業與投資市場，設立關於商業競爭、智慧財產權及外資保護等層面的法規。一般認為，中國保護國營事業甚力，補助豐厚，不太可能撤掉這層保護。

但紐西蘭前貿易談判官Tim Groser指出，有些中國內部人士其實盼著能藉此入盟案推動國企改革，不可小覷了這份心思。

不過，要想達到市場經濟所需的開放標準，以及杜絕智財權剽竊情事，中國要努力的、要放棄的，不可謂不多。再者，CPTPP關注數位貿易，禁止（中國）強制外企在本地儲存資料，這挑戰了北京當局的鐵腕管控，除非大刀闊斧改革，否則很難符合這貿易體的標準。

儘管如此，例外猶存。若以國家安全為由，中國是有可能爭取維持特定保護措施。此外，中國當初為了加入世界貿易組織（WTO），也的確展現了其開放的決心。

最終，一切還是回歸到了政治面。

由於入會需所有成員國一致同意，客觀標準先不談，有的國家因新仇舊怨，擺明了不會點頭。澳洲就把話擱在前頭，表明若北京持續禁止澳洲紅酒、大麥進口，就不會批准。此外，美國、澳洲、英國、加拿大、日本、紐西蘭7月才簽署了一份聲明，譴責經濟威逼，一般相信矛頭就是指向中國。

各國有各國的利益考量，而美國也不是不可能重回CPTPP，這使成員國無疑又陷入兩難。畢竟，成員擁有否決權，若今日真的讓中國加入，改日美國想回來，北京肯定會加以阻撓。想要兩邊都不得罪的國家，這下傷透腦筋。

就目前而言，美國似乎興趣缺缺。國務卿布林肯（Antony Blinken）上週表示，美國目前著重在推動「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework），此架構旨在確保供應鏈安全、強化商業行為，但並非自由貿易協定。

中國也沒閒著，一方面欲加入CPTPP，一方面又支持另一貿易架構、「區域全面經濟夥伴協定」（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）。此協定包含中國與東協等國家，排除了美國，意在減免關稅，而非CPTPP倡議的開放經濟、強化勞動及環境標準。

除了得顧慮美中兩雄相爭，還得考量兩岸敏感問題。台灣與中國都爭相入會，北京也透過明暗手段阻撓台灣加入的努力。在權衡中國申請案時，各國檯面上、檯面下，勢必得有一番博弈。