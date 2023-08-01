Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

颱風過境台灣「離岸風電」不增反減？ 業者澄清：中央山脈阻擋所致

颱風杜蘇芮上週影響台灣，風力發電量卻遭質疑不如預期。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/01 15:40
圖/towia.org

圖/towia.org

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）颱風杜蘇芮上週影響台灣，風力發電量卻遭質疑不如預期。台灣離岸風電產業協會（TOWIA）昨(7/31) 說明，原因是颱風外圍環流受中央山脈阻擋，才會造成西部海域普遍無風或風力降低情況。

TOWIA發布新聞稿指出，杜蘇芮影響台灣南部最劇時間為7月27及28日，根據中央氣象局龍鳳自動氣象站所觀測的每小時資料，最高風速為秒速2公尺，多數紀錄甚至低於秒速1公尺，低於離岸風機可發電的切入風速2.6公尺。

受到颱風影響，當時台灣西部海岸風速雖然強勁，但中央山脈阻擋緣故，風機分布最多的中、北部地區反而無風，導致外界產生颱風天離岸風力卻無法發電的錯覺

TOWIA以下圖為例解釋說, 氣象達人彭博士講解颱風對台灣影響時所引用之風力圖, 明顯顯示中西部海域無風狀態

颱風過境台灣「離岸風電」不增反減？ 業者澄清：中央山脈阻擋所致(圖/取自towia.org)

關於有報導指出離岸風電施工期間造成鯨豚擱淺數量增加，TOWIA表示，根據海委會海洋保育署有關國內鯨豚擱淺事件統計，全國於2019年的鯨豚擱淺總數為150隻，死亡總數為132隻，此二數字於2022年分別為144及119隻，並未於離岸風電這4年建設期間有顯著變化，甚至有些許降低。

同時，根據海保署公開報告，以鯨豚擱淺月份分析發現，鯨豚擱淺發生高峰分布於1到4月，而9到10月後又逐漸增加，對應於離岸風電施工密集期間6到9月，則為鯨豚擱淺數量相對較少的期間，而擱淺發生較多為秋冬之際，反而是離岸風電因風浪過大，暫停施工期間。

綜合TOWIA新聞稿與中央社報導，分析離岸風電工程最密集的苗栗縣及彰化縣，2019年離岸風電剛起步，僅苗栗縣進行短暫海上施工，然該年度兩縣鯨豚擱淺數為全國總數的12.7%，鯨豚擱淺死亡則占全國14.4% ; 至於離岸風場建設密集的2021及2022年，彰、苗兩縣的擱淺占比降至10.4%及9%，死亡占比亦降至11.3%及10.1%。

另外，報導提及瀕危物種露脊鼠海豚尤其受到離岸風電威脅，但若檢視相關數據，2019年露脊鼠海豚全國擱淺43隻，其中4隻於苗栗、3隻於彰化；2022年全國則為56隻，1隻於苗栗、4隻於彰化。因此，鯨豚於不同季節擱淺原因仍有待觀察與釐清。

TOWIA強調，台灣離岸風場所有海事工程施工期間， 皆嚴格遵守環評承諾，打樁期間一定配置合格鯨豚觀察員，監測作業區間無鯨豚靠近。同時，「緩啟動」的打樁，初期以低能量進行打樁作業，也可有效提醒相關鯨豚遠離作業地區。

TOWIA說，離岸風場施工也使用高標準的雙層氣泡帷幕來阻隔噪音，並隨時監測噪音數值；各風場專案業者皆恪守風場開發與海洋環境、生物保育平衡發展使命，持續觀察也盼釐清其原因，協力保護海洋生物。

颱風過境台灣「離岸風電」不增反減？ 業者澄清：中央山脈阻擋所致
台灣離岸風電產業協會
TOWIA
颱風
中央山脈
無風
保護
海洋生物
鯨豚

相關新聞

中颱卡努逼近水氣增 北台灣8/1轉陣雨 8/3起中南部防大雷雨
中颱卡努逼近水氣增 北台灣8/1轉陣雨 8/3起中南部防大雷雨
2023/07/31 12:18
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
2023/07/30 10:39
【更新】颱風杜蘇芮逐漸遠離台灣　氣象局同步解除海上與陸上警報
【更新】颱風杜蘇芮逐漸遠離台灣　氣象局同步解除海上與陸上警報
2023/07/28 18:11
台灣預計下午解除颱風杜蘇芮陸海警　28日停班停課資訊一覽
台灣預計下午解除颱風杜蘇芮陸海警　28日停班停課資訊一覽
2023/07/27 20:36
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
2023/07/27 14:28

更新時間 : 2023-08-01 16:13 GMT+08:00

最受歡迎

南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入