（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）颱風杜蘇芮上週影響台灣，風力發電量卻遭質疑不如預期。台灣離岸風電產業協會（TOWIA）昨(7/31) 說明，原因是颱風外圍環流受中央山脈阻擋，才會造成西部海域普遍無風或風力降低情況。

TOWIA發布新聞稿指出，杜蘇芮影響台灣南部最劇時間為7月27及28日，根據中央氣象局龍鳳自動氣象站所觀測的每小時資料，最高風速為秒速2公尺，多數紀錄甚至低於秒速1公尺，低於離岸風機可發電的切入風速2.6公尺。

受到颱風影響，當時台灣西部海岸風速雖然強勁，但中央山脈阻擋緣故，風機分布最多的中、北部地區反而無風，導致外界產生颱風天離岸風力卻無法發電的錯覺。

TOWIA以下圖為例解釋說, 氣象達人彭博士講解颱風對台灣影響時所引用之風力圖, 明顯顯示中西部海域無風狀態。

(圖/取自towia.org)

關於有報導指出離岸風電施工期間造成鯨豚擱淺數量增加，TOWIA表示，根據海委會海洋保育署有關國內鯨豚擱淺事件統計，全國於2019年的鯨豚擱淺總數為150隻，死亡總數為132隻，此二數字於2022年分別為144及119隻，並未於離岸風電這4年建設期間有顯著變化，甚至有些許降低。

同時，根據海保署公開報告，以鯨豚擱淺月份分析發現，鯨豚擱淺發生高峰分布於1到4月，而9到10月後又逐漸增加，對應於離岸風電施工密集期間6到9月，則為鯨豚擱淺數量相對較少的期間，而擱淺發生較多為秋冬之際，反而是離岸風電因風浪過大，暫停施工期間。

綜合TOWIA新聞稿與中央社報導，分析離岸風電工程最密集的苗栗縣及彰化縣，2019年離岸風電剛起步，僅苗栗縣進行短暫海上施工，然該年度兩縣鯨豚擱淺數為全國總數的12.7%，鯨豚擱淺死亡則占全國14.4% ; 至於離岸風場建設密集的2021及2022年，彰、苗兩縣的擱淺占比降至10.4%及9%，死亡占比亦降至11.3%及10.1%。

另外，報導提及瀕危物種露脊鼠海豚尤其受到離岸風電威脅，但若檢視相關數據，2019年露脊鼠海豚全國擱淺43隻，其中4隻於苗栗、3隻於彰化；2022年全國則為56隻，1隻於苗栗、4隻於彰化。因此，鯨豚於不同季節擱淺原因仍有待觀察與釐清。

TOWIA強調，台灣離岸風場所有海事工程施工期間， 皆嚴格遵守環評承諾，打樁期間一定配置合格鯨豚觀察員，監測作業區間無鯨豚靠近。同時，「緩啟動」的打樁，初期以低能量進行打樁作業，也可有效提醒相關鯨豚遠離作業地區。

TOWIA說，離岸風場施工也使用高標準的雙層氣泡帷幕來阻隔噪音，並隨時監測噪音數值；各風場專案業者皆恪守風場開發與海洋環境、生物保育平衡發展使命，持續觀察也盼釐清其原因，協力保護海洋生物。

颱風過境台灣「離岸風電」不增反減？ 業者澄清：中央山脈阻擋所致