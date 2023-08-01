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3天內無人機2度襲莫斯科高樓 俄國指控烏克蘭所為

莫斯科及其周邊區域離烏克蘭邊境及衝突地帶逾500公里，週二的襲擊標誌著自5月以來至少第5次有無人機飛抵莫斯科。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/01 11:27
莫斯科大樓7月30日被空襲的畫面。(圖/美聯社)

莫斯科大樓7月30日被空襲的畫面。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）繼上週日（7月30日）有三架無人機現蹤俄國莫斯科被擊落後，今（1）日又有無人機襲擊首都， IQ-Quarter大樓第二度被擊中。

衛報報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，其中一架無人機擊中高樓IQ-Quarter，該樓於週日已被擊中過。其第21層樓的外牆受損，被打碎的玻璃面積約150公尺，沒有傳出人員傷亡。

俄羅斯國際新聞通訊社指出，IQ-Quarter距離克里姆林宮約5.5公里，裡面有幾個政府機構。

據俄國塔斯社報導，俄國國防部宣稱，2架無人機在莫斯科附近的奧金佐沃（Odintsovo）以及納羅福明斯克（Narofominsk）區被防空系統摧毀，第3架無人機在首都受到干擾並墜毀。塔斯社將這些無人機空襲歸咎於烏克蘭。

在襲擊發生前兩天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，戰爭即將降臨俄羅斯。而上週日，3架無人機在莫斯科上空被擊落，俄方表示，防空部隊在奧金佐沃擊落1架無人機，另2架受到干擾，墜毀在莫斯科市的商業區。烏克蘭並未承認對襲擊負責。

莫斯科及其周邊區域離烏克蘭邊境及衝突地帶逾500公里，週二的襲擊標誌著自5月以來至少第5次有無人機飛抵莫斯科。
俄烏戰爭
莫斯科
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無人機空襲

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更新時間 : 2023-08-01 16:13 GMT+08:00

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