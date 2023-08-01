暖心金句連發！蠟筆小新電影版凸顯「夥伴精神」精神　台灣日本笑中帶淚同步上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 蠟筆小新3D電影版凸顯「夥伴」與「陪伴」，將於8月4日台灣日本同步上映。

歷時7年，《新次元!蠟筆小新電影超能力大決戰~飛吧!手卷壽司~》由《STAND BY ME 哆啦A夢》電腦動畫製作團隊「白組」及執導過《爆漫王》的「大根仁」導演製作，不同於過去「團體對戰」故事情節，小新獨自奮鬥化解危機，讓反派「內心和解」取代王道打鬥橋段，有別於二元對立的勝負，心理成長發人省思。



場景圖。（圖/木棉花國際）

劇情圍繞從宇宙飛來的黑光和白光接近日本列島，經歷許多不幸的非里谷充被黑光照到而獲得超能力後，開始大肆破壞，意圖摧毀這個讓他覺得不公平及沒有未來的世界，整個日本陷入大混亂；而另一邊小新被白光擊中獲得超能力，背負拯救世界命運的小新與反派角色非里谷充相遇，小新以理解與陪伴，讓非里谷充感受到夥伴精神，是部能讓人感受到勇氣與力量的電影。



場景圖。（圖/木棉花國際）

此外，還有許多橋段致敬經典也蘊含許多有智慧的金句，適合全家大小進戲院一起哭、一起笑，「只要有一個人理解自己，在遇到困難的時候有能幫助自己的朋友或夥伴，人就會改變。而且，那股力量也許比超能力這種東西還要強上好幾倍。」一起來看還有哪些金句吧！

電影金句



場景圖。（圖/木棉花國際）

「夥伴的力量，比超能力更強大。」

「從現在開始，你不要想著讓自己得到幸福，要想著讓別人得到幸福，這麼一來就能變得非常努力，只要讓別人得到幸福，自己就能得到幸福。」

「你還年輕擁有什麼都能辦到的力量！」

「不可以相信預言或命運這類的事，未來是可以改變的，命運應該由你自己來開創。」

「我們兩個是夥伴，你並不是孤零零一個人。」

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電影預告。