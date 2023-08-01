台灣國民黨總統參選人侯友宜訪日第一天晚宴　與資深藝人翁倩玉相見歡•王貞治電話送暖

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統參選人侯友宜昨(7/31) 展開3天的訪日「友誼之旅」，在參拜東京媽祖廟、拜會眾議院議員後，昨晚與旅日資深女星翁倩玉等人會面。原本預定與旅日球星王貞治見面，但因王貞治確診COVID-19而改以電話交流。

侯友宜昨晚行程未對外公開，今(8月1日) 上午他在臉書表示，昨晚見了翁倩玉。他說，過去，只要講到日本職棒和歌曲，王貞治、翁倩玉，幾乎就是台灣人在日本的代名詞，無可替代。所到之處，一定掀起旋風。很高興在訪日第一天，結束一整天拜會行程後，晚上跟翁倩玉還有在地友人相見歡。

他在臉書寫道：

唱歌，我雖然不拿手，但她的歌，我會哼上好幾首，封麥多年的翁倩玉，如今更是日本著名藝術家，華麗轉身，持續大放異彩。

侯友宜表示，昨晚原本要一起與會的「永遠的世界全壘打王」—王貞治，因為臨時確診無法前來，但熱情的王貞治仍特別打電話給他，慈祥的語氣，透過翻譯，讓他深刻感受到王貞治謙卑又溫暖的風範。

侯友宜從台灣帶來一份特別的禮物要送給王貞治。他表示，感謝嘉義市長黃敏惠割愛，致送給王貞治一座小銅雕(下圖) ，正是刻劃第一代嘉義農林（嘉農，KANO）棒球隊王牌投手，也就是電影KANO裡的主角吳明捷。

圖/侯友宜臉書

另外還有一顆2007年台灣舉辦亞錦賽時的國旗紀念球，希望藉此謝謝王貞治，對於棒球，尤其推廣台灣基層棒球，永遠不減的努力。

侯友宜說，王貞治揮棒時的「金雞獨立」，身影烙印眾人心中；翁倩玉的一首「祈禱」，美聲繚繞至今。謝謝他們，曾經帶給這麼多人的美好，相信也鼓勵了更多人，努力地，並且勇於追求屬於自己的美好。

中央社報導，昨晚參與歡迎侯友宜餐會的人士包括前駐日代表馮寄台、日本台灣交流協會前代表（日本前駐台代表）沼田幹夫、王貞治的秘書內藤五和、東京媽祖廟董事長詹德薰。

侯友宜今(8月1日) 上午在下榻飯店接受日本放送協會（NHK）、朝日新聞專訪。下午預定到日本執政黨自民黨總部拜會黨副總裁（副黨主席）、前首相麻生太郎、自民黨政調會長、也是自民黨內最大派閥「安倍派」的重量級眾議員萩生田光一。

侯友宜此行在馮寄台安排下，拜會眾多國會議員和政要，並未向駐日代表處尋求協助，也沒預定拜訪駐日代表處。

一般預料，侯友宜此行拜會的日本政要不會超越台灣民眾黨主席柯文哲6月初訪日時的規模，但柯文哲沒見到萩生田光一。萩生田是前首相安倍晉三的心腹，被視為安倍接班人人選之一。侯友宜今晚將接受僑胞在東京雅敘園舉辦的晚宴。