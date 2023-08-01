【台灣2024大選】彰化縣議長謝典林退黨　多名曾「挺郭」國民黨議長、盼非綠加速整合

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）彰化縣議會議長謝典林宣布退出國民黨，其餘曾公開支持郭台銘的黨籍議長昨(7/31) 被問及此事，多認為謝典林此舉是個人選擇，而黨中央強調要團結非綠力量，希望加速整合，才能贏得勝選。

鴻海集團創辦人郭台銘對於是否參選2024總統動作頻頻，被外界視為「挺郭派」的謝典林透過臉書發文表示，面對明年2024總統大選，他認同必須團結所有力量，才能下架無能政府，不過卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛，為了不被有心人見縫插針，決定退出國民黨。

包括新竹市、苗栗、屏東、金門等國民黨籍議長，過去也曾在郭台銘造訪各縣市時公開表示支持，對於謝典林此舉，新竹市議長許修睿表示，謝典林退黨是為了不造成親人困擾，屬世俗之情。對於侯友宜（國民黨總統參選人）、郭台銘與柯文哲（民眾黨總統參選人）都曾到新竹市議會交流，他盡地主之誼都很歡迎，下架民進黨已是共識，認為「非綠大聯盟」只能有1組人馬參選才能勝出，非綠人士須做好整合。

郭台銘今年5月拜會新竹市議會，許修睿當時接受媒體聯訪說，全力支持能為中華民國打拚的候選人，但被媒體問及是否表示支持郭台銘，許修睿回應「不要問這麼尖銳啦。」

苗栗縣議會議長李文斌則說，謝典林退出國民黨是個人的選擇，他不便置評，且身為國民黨員當然希望整合，黨中央、黨主席朱立倫也一直強調要團結所有非綠陣營力量，最終目的是要贏得勝選，「最後看黨中央怎麼整合就尊重中央」。至於是否會跟進退黨？中央社形容李文斌連說2次「我不會」。

今年5月郭台銘應苗栗縣工商發展投資策進會邀請到苗栗縣議會舉行新藍海世代交流分享會，李文斌致詞時除讚揚郭台銘對台灣經濟發展的貢獻，並提及

「台灣要更好，請支持台灣阿銘」。

金門縣議會議長洪允典針對謝典林退黨事件表示，「我沒有任何意見」。至於自己會否跟進退黨，洪允典也不願回應，僅不斷強調「沒意見」，隨即掛斷電話。

據報導洪允典曾於5月30日接受媒體聯訪表示，支持鴻海集團創辦人郭台銘，「看他怎麼選我們就怎麼支持」。並稱讚郭台銘很接地氣，80%、90%金門人理念都跟郭台銘較相同且支持。

屏東縣議長周典論被外界視為挺郭台銘立場鮮明，自鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統以來，曾到屏東舉辦造勢活動，當時周典論站台力挺，而郭台銘未獲黨內提名後，也曾到佳冬鄉拜訪養殖戶，周典論都陪同隨行。

對於媒體詢問同被外界視為「挺郭派」的彰化縣議長謝典林退出國民黨，截至昨下午5時，仍未回應。

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