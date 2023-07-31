雲門舞集跳進國立台灣美術館　報名場次搶先看！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立臺灣美術館(國美館)今年與國泰金控、雲門舞集合辦國泰雲門隨行吧「 與雲門共舞」臺中場次，將於今（2023）年8月19日與 20日在國美館大廳與民眾一同共舞。

國泰金控攜手雲門舞集，28年來與各地藝文機構合作， 將國際級的藝術饗宴帶到全臺各地。自1996年起，雲門與各縣市政府合作， 舉辦近300場公演和巡演，累積超過260萬人次的共同參與； 今年欣逢雲門50週年，國泰金控特別安排雲門，以親切、 活潑的方式深入臺中、馬祖、桃園、金門地區。

國美館長陳貺怡表示，本次活動將由舞者以循序漸進的方式帶領大家一步步體驗舞蹈， 撒下藝術的種子，歡迎來自各地的大小朋友前來共襄盛舉， 更希望培養更多藝文愛好者，國美館希透過國泰雲門隨行吧「與雲門共舞」讓民眾能近距離體驗國際級舞蹈的演出。

1973年，林懷民創辦「雲門舞集」，成為臺灣第一個職業舞團， 並擔任舞團藝術總監46年。後由鄭宗龍在2020年接任藝術總監 ，在疫情後帶領雲門跨過半個世紀，繼續舞遍全球各地。

除在國內外劇場演出之外，雲門多年來透過舞蹈扎根臺灣， 每年在不同城市舉行大型公演及社區巡演，這次的社區巡演「 與雲門共舞」全臺首場在國美館大廳舉辦， 節目由藝術總監鄭宗龍親自操刀編排，規劃60分鐘的演出， 將邀請現場民眾在音樂伴奏下，近距離和舞者們一起盡情舞蹈， 讓雲門舞者與民眾舞出當日最美的風景。

活動詳情與報名方式，歡迎至官網查詢。