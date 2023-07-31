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雲門舞集跳進國立台灣美術館　報名場次搶先看！

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/31 19:51
2022「國泰雲門隨行吧 與雲門共舞」8月巡演以來每場吸引千名觀眾參與 圖為首站於8月6日花蓮火車站的演出。（圖／雲門提供－攝影sourw...

2022「國泰雲門隨行吧 與雲門共舞」8月巡演以來每場吸引千名觀眾參與 圖為首站於8月6日花蓮火車站的演出。（圖／雲門提供－攝影sourw...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立臺灣美術館(國美館)今年與國泰金控、雲門舞集合辦國泰雲門隨行吧「與雲門共舞」臺中場次，將於今（2023）年8月19日與20日在國美館大廳與民眾一同共舞。

國泰金控攜手雲門舞集，28年來與各地藝文機構合作，將國際級的藝術饗宴帶到全臺各地。自1996年起，雲門與各縣市政府合作，舉辦近300場公演和巡演，累積超過260萬人次的共同參與；今年欣逢雲門50週年，國泰金控特別安排雲門，以親切、活潑的方式深入臺中、馬祖、桃園、金門地區。

國美館長陳貺怡表示，本次活動將由舞者以循序漸進的方式帶領大家一步步體驗舞蹈，撒下藝術的種子，歡迎來自各地的大小朋友前來共襄盛舉，更希望培養更多藝文愛好者，國美館希透過國泰雲門隨行吧「與雲門共舞」讓民眾能近距離體驗國際級舞蹈的演出。

1973年，林懷民創辦「雲門舞集」，成為臺灣第一個職業舞團，並擔任舞團藝術總監46年。後由鄭宗龍在2020年接任藝術總監，在疫情後帶領雲門跨過半個世紀，繼續舞遍全球各地。

除在國內外劇場演出之外，雲門多年來透過舞蹈扎根臺灣，每年在不同城市舉行大型公演及社區巡演，這次的社區巡演「與雲門共舞」全臺首場在國美館大廳舉辦，節目由藝術總監鄭宗龍親自操刀編排，規劃60分鐘的演出，將邀請現場民眾在音樂伴奏下，近距離和舞者們一起盡情舞蹈，讓雲門舞者與民眾舞出當日最美的風景。

活動詳情與報名方式，歡迎至官網查詢。
雲門舞集
與雲門共舞
國泰金控

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