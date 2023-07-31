3所大學8月1日起停招　逾千名學生需安置、逾400名教職員面臨失業

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）明道大學、環球科技大學、大同技術學院等三所大專院校，於明（8月1日）起停招，明年7月底停辦，將有共1120名學生需要安置，超過400名教職員失業。

上述三所學校目前皆因負債及欠薪問題被教育部列為專府學校，但因情況並未改善，在6月初被勒令自112學年度起停止招生，並於112學年度結束時停辦，教育部表示，為維護學校教職員生權益，教育部也依「私立高級中等以上學校退場條例」重組三校董事會，並由重組後的董事會協助學校在停辦前維持校務正常運作。



教育部統計，目前大同技術學院現有學生176人、教師26人、職員31人，預計墊付金額1.7億元；明道大學現有學生765人、教師83人、職員110人，預計墊付金額5.5億元；環球科技大學現有學生1,076人、教師112人、職員97人，預計墊付金額5.1億元。

教育部表示，考量這三所學校目前確實已無財力支付教師薪給，持續裁罰恐嚴重影響校務正常運作，因此目前以督導學校確依教師待遇條例相關規定辦理，以維護教師權益。



教育部指出，待三校重組董事會後，可以申請退場基金墊付，3校合計大約為12.5億（含教職重組後教職員薪水、資遣費、經常性支出等），不過重新組織董事會前已積欠之薪資，不屬於退場基金墊付的範圍，將於解散清算過程中處分校產清償。