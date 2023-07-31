三重商工社會領域推動中心結合國家檔案資源開發教案　連結國家記憶

新北市立三重商工設置全國技術型高中社會領域推動中心，111學 年度與國家發展委員會檔案管理局合作，招募17位熱血教師、 善用國家檔案、研發8份兼具歷史底蘊與在地特色的課程教案， 分享全國技術型高中參考使用， 藉此擴展技職生社會關懷的人文底蘊。

其中一份教案傳達樂生療養院院民的生命故事，取名為「樂『聲』 再現：穿越時空的相會」，編輯團隊先研究國家檔案、口訪文獻， 再帶領新北市學生拜訪漢生醫療人權園區、 探究臺灣公共衛生史的發展，進一步透過行動倡議短劇， 倡議醫療人權的核心價值。

另一份教案「煤礦工人生活與非虛構寫作」以猴硐礦工故事為基礎， 國文與社會領域教師跨域合作，指導學生閱讀文本、查找檔案， 再讓學生進行人物採訪，關懷「做工的人」的勞動權益， 讓學生成為有溫度的技職人。

三重商工教務處洪鈺旻主任表示， 學校擔任全國技術型高中社會領域推動中心，以學生為中心， 持續結合社會領域相關資源，推動跨領域課程教學。 本次教案可至三重商工校網/技高社會領域推動中心下載(http s://vtedu.mt.ntnu.edu.tw/nss/ s/society/p/index)。 參與課程研發的湯愛芳老師則提及， 透過與全國各校教師進行教案研究與教學實施， 掌握跨領域教學核心，啟發學生的批判思維， 展現創造力和問題解決力。

國家發展委員會檔案管理局局長林秋燕表示， 刻劃時代印記的國家檔案，能作為反思過去， 面向未來的最佳教學資源。藉由查找並閱讀檔案，經由實地踏查， 再以教學實踐讓學生瞭解生活的土地上所面臨的課題或挑戰。 期盼更多學科推動中心加入， 共同發展屬於臺灣多元內涵的精采教案， 建立學習者與國家記憶的連結。

教育局表示，新北市以4年8億翻倍經費推動技職教育政策白皮書， 培育學生具備「影響力、永續力、全球力、競爭力、 未來力及實踐力」新6大核心能力。 期盼所有技高學校善用群科中心與推動中心資源開發之教案， 引導技職學生，在專業技能上展露光芒，更能有結合在地的思想， 與培養連結世界的能力，成為頂尖人才。