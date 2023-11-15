美式熱力流動瑜珈台灣正夯 英文友善空間Den Yoga

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）近年健康當道，台灣運動風潮越發興盛，新興的熱力流動瑜珈搭配美式教學風格，揉合力量、核心與心肺的全方位訓練，逐漸獲得台灣消費者青睞，英語友善的教學也吸引在台灣的外國社群。

3年疫情讓大眾更加重視健康，長盛不衰的瑜珈運動也更受各種族群的青睞。美式風格的熱力流動瑜珈在台灣市場相對新穎，搭配輕快流行的音樂，少了幾分沉靜，多了有氧運動的活力；注重流動感之餘，也加入力量與心肺訓練，更能全方位鍛鍊、不枯燥，兼採熱瑜珈場域及優點，促使訓練者大量流汗，加速身體代謝與消耗能量，可謂多個願望一次滿足。

運動產業收費方式也發生相當的轉變，以年計價、預先全額付款的會員綁定制已不再受消費者青睞，嗅到商機的工作室紛紛推出短期方案，凡舉單堂體驗課、每月或半年定量課程計價，以及包月無限量上課等選項，每月付費無需綁訂，讓嚐鮮者、不定時加班的白領、世界各地出差的航空業或重度運動者，都能隨時依需求調整消費方案，兼顧經濟及鍛鍊效益。

不僅如此，隨著國際觀光、商務跟教育在台灣發展，英文友善的運動空間也成了最新趨勢。暫訪台灣的觀光客與商務客，既能持續運動，又無需擔心語言隔閡，搭配所需收費制更不會浪費金錢。長居台灣的外國消費者，也能找到相對適應的西方式教學風格，還能與同好交流。

瑜珈老師Betty17年來往返美國、台灣各處教學，發現台灣專門的美式熱力流動瑜珈教室相當少見，決定在台北自設工作室Den Yoga，希望大家都可以像回到家中舒適角落一樣，輕鬆自在地邊聽音樂邊享受運動的快樂。

相對於使用地熱、暖氣，Den Yoga引入遠紅外線加熱系統，讓學員在高溫環境訓練時，仍能保持呼吸順暢、身體活絡；教室照明設備也加入色彩療法概念，搭配課程內容提升運動效能。工作室提供所需訓練器材，還有專人清潔維護，加上如商務酒店的盥洗空間，深受好評。



藍色照明有助學員沉靜身心，提升運動效能（圖／Den Yoga 提供）

記者實地走訪Den Yoga，低調質感空間相當乾淨舒適，從課程預約APP、報到櫃台及清潔維護人員都提供英文支援，許多學生進門就開始用中、英文打招呼、聊天，外國學員也相當適應老師使用雙語講解課程指令。學生多為年輕女性，也有男性、年長者來上課，有的甚至連上兩堂課，可以說是英語及性別友善的運動空間。

首次進入遠紅外線教室，雖然溫暖卻不會悶或喘不過氣，毛孔感覺被打開，僵硬的身體也比較活絡，能夠更到位地完成動作。初次體驗的人，前幾堂或許對溫度會有點不習慣，但揮汗如雨的同時，彷彿也經歷一場精神排毒，移除生活中的煩惱與工作上的壓力，令人身心暢快淋漓。



在老師的帶領下，完成一場與身心的對話。（圖／Den Yoga 提供）

亮度較暗的藍色或紅色照明，讓人沉浸在相應氛圍中，也不用擔心身上的不完美被注意到，更能放開、專注運動。空間裡淡雅的精油香味，不僅安定心神，也避免聞到汗味的不適，有專人清潔的運動器材與毛巾，也能安心使用。總體而言，只需自備運動服裝與水杯，就能來場水準之上的課程體驗。

Den Yoga的五種課程時長皆為1小時，如果初學者或需要重打基礎，建議可以從入門的D1開始，學習正確做好基本的貓牛式、上犬式、下犬式等，啟動身體為進階訓練做好準備；又或者可以參考DD，這是一堂前半段鍛鍊瑜珈體式，後半段以舒緩伸展為主的課程，不會太過挑戰，也能達到運動與伸展的平衡，是最熱門的課程。



課程依照學員需求劃分，充分鍛鍊各項能力與全身肌群。（圖／Den Yoga 提供）

已有基礎的學員可以選擇D2，整合多種瑜珈體式，流動搭配不同組合變化，更富挑展性及趣味。如果喜歡變化不怕累，可以選擇DF或DB這兩堂綜合性訓練課程，兩者都將瑜珈結合啞鈴與彈力帶，將力量、核心、心肺的鍛鍊一網打盡，區別在於，DB專注下半身雕塑，重在強化臀部及腿部線條。

Betty笑說，有學員上過DF與DB後，索性退了健身房的會籍，因為力量訓練、核心訓練這邊都能全部包辦，有的學員也會連上兩堂課，同時滿足瑜珈與複合訓練的需求。此外，以內容而非教師為導向的課程設計方針，也確保學生無須依照特定老師進度，只要有課就能先銜接。

如果想找友善的英語運動空間、有質感又乾淨還不用綁約的瑜珈工作室，或是想體驗有音樂、注重流動性又能綜合訓練的熱瑜珈，美式熱力流動瑜珈不失為一個好選擇。



Den Yoga也會不時舉辦戶外瑜珈、進階工作坊及相關活動，讓學生有更多的體驗。（圖／Den Yoga 提供）